疫苗明天來三批？陳時中僅證實日本捐贈下午到「其它好消息等確定」

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

最新一批自購AZ、莫德納疫苗以及日捐贈疫苗，總計三批187萬劑明天抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅說明日本政府捐贈的明天下午會到，「其它好消息我們確定後再跟大家說明」。

昨日日本外務大臣茂木敏充宣布，追贈100萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，預計15日送出；今日有媒體報導進一步指出，日本捐贈為97萬劑，另我國自購的55萬劑AZ疫苗與35萬劑莫德納疫苗，都將於同一天抵達台灣。