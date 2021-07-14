喜憨兒苦等疫苗2個月！　陳其邁曝原因：下周接種

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市積極拚疫苗接種率，不過喜憨兒基金會14日指控，基金會其他縣市服務據點已陸續完成第五類身障者接種，唯獨高雄市5月造冊至今卻遲遲未被安排施打。對此，市長陳其邁解釋，因先前中央疫苗核撥不足，未能替社區型機構施打，預計下周就會進行接種。

陳其邁表示，中央在全國疫苗分配，只有給第五類住宿型長照機構住民、照顧者，社區型長照機構和日照機構雖也規在第五類，但是上一波疫苗核撥不足，不過高雄市政府決定，預計下周就會替身障者施打疫苗。

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▲喜憨兒基金會不滿第五類憨兒已造冊2個月卻等不到疫苗。（圖／喜憨兒基金會提供）

喜憨兒基金會今不滿表示，直至14日，高雄市身障者遲遲未被安排施打，但相較於基金會其他服務據點，雙北、新竹市、台南市都已施打完畢，唯獨高雄市違背法理，不顧轄區設有身障日間服務據點80處，近1500名服務對象，到現在都無法施打疫苗，漠視身障者權益與健康。

喜憨兒基金會指出，5月7日已送交名冊給社會局，6月4日、7日又再送了2次，但遲至7月14日卻未被安排施打；打完疫苗還要14天才有保護力，但三級警戒可能結束，若未施打疫苗恐無法如期回機構接受服務。

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