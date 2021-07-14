登記疫苗「填這欄」驚覺出事！她「找不到卡號」愣了：砂糖磨壞

▲原Po在登記疫苗時，才驚覺自己的「健保卡一片空白」。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者高琳景／綜合報導

指揮中心昨（13）日突宣布開放18歲以上民眾可上網進行疫苗意願登記，消息一曝光，還一度造成網站大塞車。不過登記時,除了得輸入身份證字號外，還要再輸入健保卡號。卻有一名網友表示，她在填寫「健保卡卡號」時，才驚覺出事了，讓她無奈自嘲，「是我把自己變成次等公民的」。

一名女網友在Dcard發文表示，昨（13）天起床時發現可以登記疫苗，然而當她要輸入健保卡卡號時，才驚覺出事了。從照片中可見，原Po的健保卡竟「一片空白」不僅卡號沒有，就連姓名、身分證字號和出生年月日都消失。

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原Po進一步表示，因為把健保卡借放在男友錢包的關係，沒想到下次看到就變成這樣了，就連妹妹看見後也笑她「掉在路上，都不知道是誰的卡」讓原Po無奈直呼，「是我把自己變成次等公民的」。

原PO也在貼文下留言指出，她都把自己的健保卡放在男友的皮夾裡，結果就變這樣了。網友則好奇追問，「男友的皮夾裡到底都放了什麼呀？」她則回應「難道是因為我們台南的空氣有砂糖，被砂糖磨掉了？」

後來她表示，其實自己的健保卡還是可以使用，因為上面的晶片沒有壞掉，不過她還是去換了新的一張，工本費用200元。

貼文曝光後，不少網友驚呼「怎麼弄的，感覺好酷」、「男友錢包裡放砂紙嗎」、「弄成這樣不簡單」、「隔著螢幕都能感受到怨氣」、「你的影片明明沒有聲音，但隔著螢幕我都能聽到心聲的感覺」。

對此，有不少網友解答「可以下載健保快易通app，我記得註冊只需要自己的身分證字號跟出生年月日，登入後點『健保卡狀況及領卡紀錄』，裡面有健保卡號～很方便」、「如果卡號沒了，晶片還可以刷得到的話，可以去附近藥局問卡號，因為家裡人也有遇到這樣問題」。

▼公費疫苗預約平台於昨（13）日開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）