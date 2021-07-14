彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬悲慟...要指揮中心提醒這件事

▲彰化嬤打完莫德納2天後斷氣，彰化衛生局長葉彥伯說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連續3天零確診，但端午節有一名80多歲的阿公疑似打完AZ疫苗隔天死亡，7月8日有一名患有高血壓的阿嬤(70多歲)，到衛生所接種莫德納疫苗，感覺很疲累，2天後被家人發現倒臥在房內，送醫不治，衛生局長葉彥伯表示，死因明天檢警將會前往彰化殯儀館相驗釐清。

這名阿嬤有高血壓、沒有其他慢性病史，每天都在清晨起床，8日前往住家附近的衛生所施打莫德納，接種完返家感到很疲累，在床上躺了一整天，10日上午一直到9點都沒起床，同住的家人去敲門、大喊也沒人應門，破門一看阿嬤已經倒臥在房內，緊急送醫仍不治身亡。

家屬悲痛指出，阿嬤平日精神不錯，除了高血壓也沒有慢性病史，為何在打完疫苗2天後過世，真的很難以接受，也希望能查明真相；更希望中央流行疫情指揮中心能提醒民眾，必須全程陪同家中長輩接種疫苗，施打後也必須有同住家人陪同至少3天，才能掌握長輩狀況。

葉彥伯表示，這位阿嬤接種疫苗後隔2天過世，死因仍待檢警相驗釐清，也提醒接種者，如果是慢性病患，請選擇主治醫師的診所或醫院評估之後再施打；如果沒有慢性病，請選擇熟悉或是方便的醫療院所或是接種站，經醫師評估後施打疫苗；而如果在施打疫苗前就出現症狀，請避免至接種站，還是必須先由醫師診療評估後，再行施打疫苗。

葉彥伯同時呼籲，施打完疫苗通常15分鐘或30分鐘觀察，有一些急性的休克或過敏症狀，現場就可以做處理，若沒有出現不良反應，其他的就回到常態照護，務必多喝水多休息，一旦發現身體不適，請立即就醫。

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