快訊／柯文哲：北市本週是重要觀察期　檢視疫情能否「徹底殲滅」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多，其次為桃園市3例，另確診個案中新增6例死亡。台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，本週確診數明顯下降，「這週是重要觀察期！」看疫情能否有機會徹底殲滅。

台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，針對14日開放花博大型接種站、北市確診足跡、疫苗覆蓋率採「劑次人口比」爭議、新北市長侯友宜預告下周會有微解封新措施等問題做回應。

柯文哲表示，中央公布北市10例確診，從數據上來看，25週共有172人確診，26週161個，因為當時在做大規模PCR，抓出很多沒症狀黑數，本週就開始明顯下降，確診數越少、越有力氣做更精確疫調，「看這週是否能明顯減少，這週是重要觀察期，到底疫情是否有無機會徹底殲滅。」

柯文哲強調，目前最大問題還是家戶感染，批發市場感染部分，「我認為大規模施打戰術是有效的。」且環南市場15日還要再替2000人做PCR，看看是否發揮效果，「結果到底好不好，這週就知道。」

指揮中心表示，今日新增17例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於7月7日至7月13日。個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）