竹市加碼施打來了　鎖定不在籍+回流長輩3千人

▲明天竹市府加碼為不在籍、回流長者服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市政府今（14）日為4780位65歲長輩施打疫苗，完成竹市第8類公費疫苗施打，市長林智堅說，明（15）日週四市府將加碼為3千位不在籍長輩、回流預約在籍長者施打，昨、今日已透過電話、簡訊通知。16日周五起，就全面為「疫苗預約平台」的預約者施打，竹市九站全開為民眾服務，截至今早共已有約1萬9千人預約施打。

林智堅說，截至今（14）日早，竹市預約總人數1萬9千人，16日起市府將九站全開服務民眾，目前竹科站、體育館已預約額滿，北區站、南寮站、香山站、慈濟站、內湖國中站則尚有充足時段可預約，他說，如南寮站還可欣賞最美海景、慈濟站室內環境舒適、內湖國中站則是被好山好水環繞，鼓勵民眾若時間可配合，可盡快預約尚有餘額的站所，盡早完成施打。

林智堅提醒，明（15）日17點是「預約接種」期限，日前曾意願登記、且收到簡訊通知者，務必再透過預約平台 https://1922.gov.tw/vas/ 點選「預約接種」，登記施打時間、地點，才算完成預約。

林智堅也宣布，明天市府加碼為不在籍、回流長者服務，昨今以簡訊通知造冊施打對象約3千人，請有收到通知者，依簡訊通知時間地點前往疫苗施打站。

林智堅表示，竹市累計至今已有6萬9993人施打疫苗，整體疫苗覆蓋率達15%，今通知65歲長輩4780人施打疫苗，下午施打完畢，也完成第八類公費疫苗對象施打。

另外，昨已開放18歲以上民眾做意願登記，林智堅也呼籲有意願民眾，可盡早透過平台登記，隨疫苗持續到貨，將可持續為有意願民眾接種，共同提高疫苗覆蓋率，建構群體防護網。