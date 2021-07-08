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竹市幼托人員疫苗開打　69歲長輩今施打報到率創新高

▲新竹市長林智堅視察疫苗施打站狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅視察疫苗施打站狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

新竹市政府今（7日）完成全市70歲以上長輩接種疫苗，新竹市長林智堅表示，竹市是全國率先為70歲以上長輩全數施打完畢的縣市，覆蓋率達到6成7，也達成目前全國70歲以上長者覆蓋率最高。

林智堅說，目前全市累積已有5萬1139人接種，全體覆蓋率已11%，若未來持續配發的疫苗量充足，以竹市九站全開的最大施打量能估計，一天約可為5千人服務，到月底就可為全市約12萬人完成施打，以人口45萬2619估計，覆蓋率可達25%至28％。

他說，今日已為70歲以上有意願的長輩施打完畢，累積有2萬7861名70歲以上長輩接種，達70歲以上全體67%覆蓋率。

林智堅表示，明後兩天分別為69、68歲長輩接種，通知書已寄發，請長輩依照通知書上時間地點前來。

竹市疫苗開打以來，透過主動通知、貼心服務等多項服務，讓長輩免預約、免排隊，有需求者長輩還有免費專人接送，提高長輩接種疫苗便利性。

林智堅市長再次呼籲，符合資格的民眾，快來打疫苗，只要早一天達到群體免疫，就能早一天恢復過去的日常。他也特別感謝新竹市醫師公會與所有基層診所傾力支援醫護人力，一同築起防護網，守護全市健康。

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