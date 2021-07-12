竹市67歲長輩今接種疫苗　上午報到率83%再創新高

▲新竹市長林智堅視察施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府今通知67歲長輩4555人接種疫苗，報到率83%屢創新高。新竹市長林智堅宣布，明後兩天將繼續分別為66、65歲長輩施打，完成竹市第八類公費疫苗接種對象施打。昨也已完成全市162所公私立幼兒園與7所兒童課後照顧服務中心共1811位教職人員疫苗施打，為第一線幼教人員築起防護網。

市府表示，累計至今日上午為止，共累積6萬3,621人接種，全人口覆蓋率已達14%。

另，因應全國疫情警戒第三級延長至7月26日，林智堅宣布，賞蟹步道、假日花市兩處，與動物園同樣維持封閉。防範疫情仍不可鬆懈，籲請民眾體諒配合、遵守防疫措施。

林智堅表示，此外，竹市上周五（9日）啟動「幼教人員施打疫苗計畫」，透過市府統一造冊、中央審核，建置線上預約系統完成分時、分流施打，還有教育處專責人員駐點醫院。此次通知1952人，截至昨、3天內完成162所幼兒園與7所兒童課後照顧服務中心，共1811位教職人員疫苗施打，報到率破九成。

林智堅也特別感謝新竹市馬偕醫院翁順隆院長、陳重助副院長，親自領軍協助完成此次計畫。教育處說明，此次因故未接種的教師，將安排第二次造冊施打，接下來也會依序為國小、國中、高中教育人員施打疫苗，為學童、家長、教師提供安心健康的學習成長環境。