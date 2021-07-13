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竹市接種覆蓋率15%　林智堅：感謝台積電鴻海買千萬劑BNT

▲新竹市長林智堅視察長輩施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅視察長輩施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府今持續通知66歲長輩4739人接種疫苗，截至上午共2579位報到施打，仍維持81.2％高報到率，竹市接種人數累積達人6萬8138人，覆蓋率已15%。新竹市長林智堅表示，明將為65歲長輩接種疫苗，完成第八類人員施打，他呼籲，今起也開放19歲以上民眾透過預約系統進行意願登記，也呼籲符合條件民眾盡快接種，打得快、就可以開始往年紀更輕民眾施打，盡早提高覆蓋率。

林智堅表示，隨施打年紀越輕，施打率也越高，今日66歲長輩報到率維持8成，若疫苗充足，預計到7月底，竹市25%以上覆蓋率。他也特別感謝，台積電和鴻海購買1千萬劑BNT疫苗，在國家艱難的時刻挺身而出，成功地購買更多疫苗來到台灣。

另外，針對昨（12）日公布確診個案竹科從業人員，林智堅說，該個案所居住宿舍為一人一室的套房，並擁有獨立衛浴，風險相對低，市府仍嚴陣以待，已安排確診者宿舍所有人員進行採檢，目前已採檢286人，全數為陰性，後續採檢結果陸續出爐將再持續公布。

此外，新竹市居家隔離者，6月27日起到7月12日，依規定比照居家檢疫者一律入住防疫旅館，隔離期滿、未違反相關規定者可獲補助1萬元，中低收入戶則全額免費。因應三級警戒延長，新竹市府也宣布，竹市「居家隔離者」1萬元補貼延長至26日，衛生局表示，已有34位居家隔離者期滿、獲領取補助資格，市府協助申請中，也感謝市民配合防疫。

市府指出，同樣因應三級警戒延長，竹市12座公有市場攤商全力配合各項防疫管制措施，公有市場攤商7月租金也全免，總計5、6、7月三個月份租金全免。

新竹市府呼籲，全國疫情仍在第三級警戒期間，北部生活圈仍有零星本土確診個案，請民眾非必要不外出，更應減少跨縣市移動。

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