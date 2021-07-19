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婚鬧太過！同三伴娘被捆電線桿　新郎笑回一句網開罵

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有些新人的婚禮上會出現整人的「婚鬧」事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸四川瀘州市近日發生一起「婚鬧事件」，一對新人在結婚當天，新郎的好友們竟然將新郎與三位伴娘綁在電線桿上，讓伴娘們超級尷尬，事後新郎表示，一開始確實覺得很尷尬，但仍希望此風俗能延續下去，此事件也引起網友兩極反應。

▲▼新郎跟三位伴娘被用膠帶綁在電線桿上。（圖／翻攝自微博／沸点视频）

▲新郎跟三位伴娘被用膠帶綁在電線桿上。（圖／翻攝自微博／沸点视频）

綜合媒體報導，瀘州市這對新人於17日舉辦婚禮，新郎一行人當時正坐婚車到新娘家，未料才剛剛下車，新郎和三位伴娘就被伴郎團圍住，並被膠帶捆在了電線桿上，影片看起來相當熱鬧。

不過，被綁住的伴娘們其實不停地在掙扎、顯得非常尷尬。事後新郎王先生表示，「當時感覺有一點尷尬，他們打得我好痛，我想還手啊，這是我們當地的一種習俗，也是我們大家年輕人熱鬧一下，肯定延續下去比較好啊。」

影片曝光後引起網友們兩極反應，有網友認為，「猜測新郎倌的意思是不延續下去沒辦法報仇」。不過多數網友仍然認為這樣的行為不妥，紛紛留言，「婚鬧不是風俗，是惡俗！」、「古代有這種風俗嗎？我沒看任何史書記載過，這根本不是什麼傳統風俗，這是最近幾十年才形成的惡俗」、「這風俗不值得提倡」、「有點過了吧」、「伴娘憑什麼要為你付出代價，低風俗要改」。

影片看這裡

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