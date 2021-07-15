揭秘！鄧小平刻骨銘心的愛情　直到晚年最懷念「已故的她」

▲鄧小平故里旅遊區 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川廣安報導

今年7月1日中共迎接百年黨慶，紅色旅遊也跟著盛行，位於四川廣安市大陸前領導人鄧小平的故里廣安市成為熱門景點，光是今年上半年旅遊潮突破160多萬人。《ETtoday新聞雲》記者走訪紀念館，裡面完整陳列鄧小平生平故事，早年留學法國珍貴史料、家庭生活也難得曝光。鄧小平一生有過三段婚姻，已過世的第一任妻子張錫瑗讓他最難忘感傷，並且曾公開說，「張錫瑗是少有的漂亮。」

▲中共前領導人鄧小平故居。（圖／記者任以芳攝）

鄧小平故里旅遊區位於四川廣安，是大陸5A級旅遊景區，紅色旅遊經典景區。景區擁有鄧小平故居、翰林院子、蠶房院子等青少年時期活動場所20多處。鄧小平故里管理局新聞發言人、副局長楊珏表示，「2004年對外開放以來有3800多萬遊客到訪，川渝也聯合推出1日到5日紅色旅遊路線。」

趕上中共百年黨慶，今年鄧小平故里旅遊人潮特別旺。扣除去年疫情衝擊，今年遊客量相較2019年多出4倍人潮。佔地千坪的紀念園區，有不少大陸前領導人種植的銀杏樹，工作人員介紹，「因為鄧小平個性低調，因此用植樹的方式來緬懷他。」

▲中共前領導人鄧小平16歲時留法照片。（圖／記者任以芳攝）

紀念館內保存鄧小平大量的珍貴史料，16歲留法照片也難得曝光，個頭雖小，樣貌清秀。另外，鄧小平愛情事蹟也難得展出，尤其和第一任妻子互動特別吸引人。《接受ETtoday新聞雲》記者受訪的湖北王姓遊客表示，「以前念書都知道鄧小平事蹟，第一次看到這麼多照片，感覺很難得。」

據中共史料記載，鄧小平一生有過三段婚姻，第一任妻子張錫瑗讓他最刻骨銘心，終身難忘；第二任妻子因理念不同而分開；第三任妻子卓琳陪伴他最久。根據博物館資料介紹，張錫媛當年從事地下秘密任務，資料非常少，生前照片也只有一張。

▲鄧小平第一任已故妻子張錫瑗，生前只有這張照片。（圖／記者任以芳攝）

張錫瑗1907年出生於河北房山縣，父親張鏡海是一位熱衷革命的火車站站長。身為長女的張錫媛受到父親影響，1925年，18歲張錫媛來到北京深造加入中國共產黨，之後前往蘇聯莫斯科中山大學讀書，與鄧小平是同學，當時忙於學習，兩人並無火花。

兩年後，張錫媛畢業回國工作，工作能力突出，調到武漢的中央秘書處工作，與鄧小平再次相遇。身為戰友又是同學，故人重逢的兩人慢慢發展成戀人後結婚。紀念館工作人員介紹，「當時追求張錫媛的人很多，漂亮的她偏偏就喜歡欣賞這位小個子的好戰友。」

▲第一任已故妻子張錫瑗讓鄧小平刻骨銘心。（圖／記者任以芳攝）

那年結婚，鄧小平23歲，鄧錫瑗21歲，彼此忙於革命事業，執行最危險的秘密工作，兩人感情更加堅定。1930年1月鄧小平失去此生摯愛，當時張錫瑗難產差點喪命，孩子好不容易生下來，又得了產褥熱，高燒不退過世。幾天後，鄧小平剛出生不久的女兒也不幸夭折。受到雙重打擊的鄧小平連喪禮都來不及辦，又趕回廣西處理事務。

1949年鄧小平再度回到上海，當年因為戰亂，公墓被日本人大量毀壞，在李強的幫助下，終於找到張錫瑗泡在水裡的墓地。鄧小平親手取出摯愛的遺骨，安置在上海住處，後來張錫瑗的遺骨於1969年被安葬在上海烈士陵園。

1990年，86歲的鄧小平再次來到上海，前往烈士陵園祭拜張錫瑗，沉思久站多時。據工作人員介紹，晚年的鄧小平曾和女兒毛毛感傷的說，「張錫媛是少有的漂亮。」直到晚年，鄧小平依然懷念第一任過世的妻子。

▼張錫瑗最後安葬於上海。（圖／記者任以芳攝）