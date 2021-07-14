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美軍南海偵查頻繁　陸官媒：或為核潛艇潛伏台海做準備

美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸官媒引述專家分析，美國海軍今年頻繁抵近偵查，可能與蒐集有利核潛艇部署的數據有關。圖為美國海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北大旗下智庫「南海戰略態勢感知」，13日發布一份報告顯示，今年1到6月，美軍有5艘海洋監視船先後抵南海偵查，181天中出動了161天，比例高達89%，針對意味明顯。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》引述軍事專家分析指，美軍頻繁抵近偵查，可能是為美國核潛艇在台海周邊區域進行潛伏做數據準備，這將嚴重影響區域安全。

這份由「南海戰略態勢感知」發布的概況顯示，2021上半年，美軍海洋監視船在南海海域的抵近偵查活動，出現四大特點。

▲▼隸屬於美國海軍的無瑕號海洋研究船，今年曾進入南海海域，被中國大陸視為美軍派遣的海洋監視船。（圖／取自維基百科）

▲隸屬於美國海軍的無瑕號海洋研究船，今年曾進入南海海域，被中國大陸視為美軍派遣的海洋監視船。（圖／取自維基百科）

首先，從活動軌跡看，西沙群島和中沙群島附近海域成為重點區域；其次，美軍海洋監視船在南海部署趨向於常態化，統計2021年上半年181天中，有161天都至少有一艘海洋監視船在南海部署，出動率達89%。

報告指稱，這些美軍監視船，還積極融入美軍作戰體系，實現與其他平台之間的配合，例如海洋監視船活動時，美軍的導彈驅逐艦及P-8A反潛巡邏機也會出現在附近海空域；最後，這些船活動的新特點，是過去美軍鮮少涉足的西沙以西地區，如今卻進一步深入。

對於美軍的活動，《環球時報》引述軍事專家分析，其海洋監視船長期在南海海域活動，主要在調查海區的溫度、密度等訊息，研究其季節變化規律，具有戰略意義。專家指出，海洋監視船還可以偵測水下潛艇活動情況，收集潛艇、水面艦船航行噪音，對艦艇特別是潛艇訓練影響較大。

該匿名軍事專家稱，美軍利用調查掌握的水文訊息，和收集的艦船潛艇噪音訊息，有利於美方的軍事行動，取得戰爭優勢，且從此意義上講，可能嚴重影響本地區安全環境。

另一大陸軍事專家魏東旭進一步表示，海洋監視船繪製的海底地圖，「會為美國核潛艇在台海周邊區域進行潛伏，或者是打伏擊做數據準備。」因此海洋監視船所做的工作不僅可以支援反潛作戰，也可以支援美國的攻擊型核潛艇在台海周邊進行秘密潛伏。

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