　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「護身軍刀」聯合軍演登場！　美日澳等11國劍指中國

▲▼美澳兩年一度的聯合軍演「護身軍刀」14日起在澳洲國內與周邊海域舉行，圖為澳洲空軍運輸機空投戰備品。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）

▲ 護身軍刀軍演在澳洲國內與周邊海域舉行，圖為澳洲空軍運輸機空投戰備品。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）

文／中央社東京14日綜合外電報導

美澳兩年一度的聯合軍演「護身軍刀」14日起在澳洲國內與周邊海域舉行，日英韓等5國加入軍演，另法德等國以觀察員身分參與，成為動員共11國、約1萬7000兵力的大規模軍演。

日本讀賣新聞報導，「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演的主軸在牽制中國，澳洲希望在印度太平洋地區瞄準中國的安全保障合作中，展現自身的存在感。

「護身軍刀」聯合軍事演習是美國與澳洲兩國軍隊從2005年起舉辦的最大規模軍演，每兩年舉辦一次，被視為美澳結盟的重要象徵，演習地點包括澳洲東岸及周邊海域，和美國夏威夷等處。

澳軍本月5日在官網公布的影片中說，本次軍演目的在強化同盟關係，以及提升軍事戰鬥的即時應變能力。

上一屆2019年的護身軍刀軍演共有8國參與，今年除了主辦國美澳之外，還有英國、日本、南韓、紐西蘭及加拿大等5國加入，另外法國、德國、印度與印尼等4 國則前來觀摩，總計共有11國。

澳洲國防部受訪時表示，這是從護身軍刀開始舉辦以來，最多國家參與的一次。

參與軍演各國共動員約1萬7000名兵力，從14日起至月底的18天內，在澳洲昆士蘭州海岸進行登陸訓練，以及拂曉突襲的陸上戰鬥訓練等；澳洲也希望藉此強化長年以來關注的北部太平洋海岸防衛能力，主力驅逐艦「布利斯本」等船艦也會參與聯合軍演。

報導指出，澳洲去年4月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，主張對中國進行調查，中澳兩國關係惡化，中國禁止澳洲煤炭與農產品等商品進口，露骨地持續對澳洲施壓；此外中國也藉由金援南太平洋島國建構軍事據點，造成澳洲在安全保障上的疑慮。

在此情形之下，澳洲以和重視同盟國並貫徹對中強硬路線的美國合作為主軸，盼擴大牽制中國的各項框架，如在美日澳印的四方安全對話（Quad）上加強合作等。

報導說，法國與德國今年以觀察員身分參與護身軍刀聯合軍演，也顯示出歐洲面對中國崛起，加強關注印度太平洋地區的態度。

澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）學者尼柯森（Brendan Nicholson）指出，本次護身軍刀聯合軍演，將成為向中國展示各國團結的軍事能力。（譯者：顧荃／核稿：劉淑琴）

ET快訊
快訊／「冰雹」狂炸！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了
可望生活回到疫情爆發前！　柯文哲曝倒數12天關鍵
印度神童揭好消息！　今年生活好轉時間點曝
確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來
北市三代同堂「一家9人確診」　5孫全染疫
快訊／桃園現Delta病毒！　境外移入集中隔離
快訊／台中小黃運將染疫　鄰居中鏢！1周前聊過天
感染黑數藏社區！　柯文哲：有18%確診找不到感染源
快訊／台北40多歲男　陳屍林森北某旅館內
快訊／新北首見零下周微解封？　侯友宜回應了
台積電3確診！1349人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次
台中疫苗太少！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平
快訊／橫跨雙北616公車司機染疫　56人PCR出爐
快訊／北市+10「萬華最多、士林信義緊追」　12區確診分布曝
LIVE／北市+10例！首開放大型接種站　柯文哲最新說明
新北有望「清零」？　侯友宜坦言還有「三大隱憂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蜜腿美少女涉霸凌！狠捏國中弟性器強抓睪丸　16秒倒地殘忍影片曝

「護身軍刀」聯合軍演登場！　美日澳等11國劍指中國

網紅自曝「無套」激戰多女　誆稱不孕騙上床！炫耀片流出下場慘了

南非群眾暴動洗劫72死！　三星、LG工廠慘遭波及「14億秒蒸發」

超火辣！22歲「東奧田徑選手」美照曝光　獲封最性感運動員

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光！「2時間點」慎防泡沫破裂

快訊／巴基斯坦巴士爆炸！　至少6名中國工程師喪命

婚攝狂喊「新郎前女友名」！新娘僵笑轉頭冷瞪尪　網：前任派來的

印太巡航中！英「伊麗莎白女王號」航母傳百人染疫　國防大臣證實

印度婦誕罕見3頭嬰！當地人瘋喊「上帝化身」全湧她家搶朝聖

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

蜜腿美少女涉霸凌！狠捏國中弟性器強抓睪丸　16秒倒地殘忍影片曝

「護身軍刀」聯合軍演登場！　美日澳等11國劍指中國

網紅自曝「無套」激戰多女　誆稱不孕騙上床！炫耀片流出下場慘了

南非群眾暴動洗劫72死！　三星、LG工廠慘遭波及「14億秒蒸發」

超火辣！22歲「東奧田徑選手」美照曝光　獲封最性感運動員

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光！「2時間點」慎防泡沫破裂

快訊／巴基斯坦巴士爆炸！　至少6名中國工程師喪命

婚攝狂喊「新郎前女友名」！新娘僵笑轉頭冷瞪尪　網：前任派來的

印太巡航中！英「伊麗莎白女王號」航母傳百人染疫　國防大臣證實

印度婦誕罕見3頭嬰！當地人瘋喊「上帝化身」全湧她家搶朝聖

河堤慢跑遭雷擊！健身教練雨中斷魂　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

快訊／在疫期間網路聲量輸陳時中　柯文哲：這個不用去管它啦

蘋果攜手高盛搶攻「先買後付」市場！沒有Apple Card也能用

東奧桌球規定手不能觸摸球台、對球吹氣　中國選手很難習慣

快訊／「冰雹」狂炸屏東！　當地人PO照嚇傻：屋頂要炸裂了

中信兄弟復賽3洋投　萊福力、羅傑斯將回歸一軍

梁赫群自嘲「力不從心」窘境：怕一進廁所褲子就濕了

賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光

王瞳殺青斷髮「俏麗女大生照」曝光　防疫陪老公艾成拳擊

終止連2升！新台幣收盤貶值1分　收在28.007元

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

國際熱門新聞

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

妹打完輝瑞罩杯A→C　專家說話了

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

即／南韓疫情告急！激增1615例「再破紀錄」

特種兵舉手投降　塔利班當街處決

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

富國想打第3劑　譚德塞批：貪婪

男海邊小便　下半身被鯊魚咬

疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向

病房氧氣瓶引爆大火　伊拉克66死

更多熱門

相關新聞

南非群眾暴動洗劫　三星、LG工廠慘遭波及

南非群眾暴動洗劫　三星、LG工廠慘遭波及

南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）最近遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，引發其支持者的不滿，頻頻舉行示威活動，洗劫當地商店並對企業造成破壞，就連南韓科技大廠三星電子和LG電子也慘遭波及。這起因示威活動引起的暴動已造成72人死亡。

英「伊麗莎白女王號」航母驚傳百人染疫

英「伊麗莎白女王號」航母驚傳百人染疫

韓青瓦台淪陷！首名行政官確診新冠肺炎

韓青瓦台淪陷！首名行政官確診新冠肺炎

美軍南海偵查　陸專家提核潛艇部署

美軍南海偵查　陸專家提核潛艇部署

美國20%猶豫或反疫苗者半年後已接種

美國20%猶豫或反疫苗者半年後已接種

關鍵字：

護身軍刀北美要聞日韓要聞紐澳要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面