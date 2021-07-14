「護身軍刀」聯合軍演登場！　美日澳等11國劍指中國

▲ 護身軍刀軍演在澳洲國內與周邊海域舉行，圖為澳洲空軍運輸機空投戰備品。（圖／翻攝自Twitter／@DeptDefence）

文／中央社東京14日綜合外電報導

美澳兩年一度的聯合軍演「護身軍刀」14日起在澳洲國內與周邊海域舉行，日英韓等5國加入軍演，另法德等國以觀察員身分參與，成為動員共11國、約1萬7000兵力的大規模軍演。

日本讀賣新聞報導，「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演的主軸在牽制中國，澳洲希望在印度太平洋地區瞄準中國的安全保障合作中，展現自身的存在感。

「護身軍刀」聯合軍事演習是美國與澳洲兩國軍隊從2005年起舉辦的最大規模軍演，每兩年舉辦一次，被視為美澳結盟的重要象徵，演習地點包括澳洲東岸及周邊海域，和美國夏威夷等處。

澳軍本月5日在官網公布的影片中說，本次軍演目的在強化同盟關係，以及提升軍事戰鬥的即時應變能力。

上一屆2019年的護身軍刀軍演共有8國參與，今年除了主辦國美澳之外，還有英國、日本、南韓、紐西蘭及加拿大等5國加入，另外法國、德國、印度與印尼等4 國則前來觀摩，總計共有11國。

澳洲國防部受訪時表示，這是從護身軍刀開始舉辦以來，最多國家參與的一次。

1 more sleep until #TalismanSabre!



International forces?#COVID safe?

Geared up & ready?



The opening ceremony will be held tomorrow & #TS21 activities will ramp up over the coming days. Don't miss out on the action & stay tuned on our socials!



https://t.co/fSJVCIAHY8 pic.twitter.com/IX3DEcC6cL — Talisman Sabre (@TalismanSabre) July 13, 2021

參與軍演各國共動員約1萬7000名兵力，從14日起至月底的18天內，在澳洲昆士蘭州海岸進行登陸訓練，以及拂曉突襲的陸上戰鬥訓練等；澳洲也希望藉此強化長年以來關注的北部太平洋海岸防衛能力，主力驅逐艦「布利斯本」等船艦也會參與聯合軍演。

報導指出，澳洲去年4月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，主張對中國進行調查，中澳兩國關係惡化，中國禁止澳洲煤炭與農產品等商品進口，露骨地持續對澳洲施壓；此外中國也藉由金援南太平洋島國建構軍事據點，造成澳洲在安全保障上的疑慮。

在此情形之下，澳洲以和重視同盟國並貫徹對中強硬路線的美國合作為主軸，盼擴大牽制中國的各項框架，如在美日澳印的四方安全對話（Quad）上加強合作等。

報導說，法國與德國今年以觀察員身分參與護身軍刀聯合軍演，也顯示出歐洲面對中國崛起，加強關注印度太平洋地區的態度。

澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）學者尼柯森（Brendan Nicholson）指出，本次護身軍刀聯合軍演，將成為向中國展示各國團結的軍事能力。（譯者：顧荃／核稿：劉淑琴）