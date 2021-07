「護身軍刀」聯合軍演登場！　美日澳等11國劍指中國

▲ 護身軍刀軍演在澳洲國內與周邊海域舉行,圖為澳洲空軍運輸機空投戰備品。(圖/翻攝自Twitter/@DeptDefence)

文/中央社東京14日綜合外電報導

美澳兩年一度的聯合軍演「護身軍刀」14日起在澳洲國內與周邊海域舉行,日英韓等5國加入軍演,另法德等國以觀察員身分參與,成為動員共11國、約1萬7000兵力的大規模軍演。

日本讀賣新聞報導,「護身軍刀」(Talisman Sabre)軍演的主軸在牽制中國,澳洲希望在印度太平洋地區瞄準中國的安全保障合作中,展現自身的存在感。

「護身軍刀」聯合軍事演習是美國與澳洲兩國軍隊從2005年起舉辦的最大規模軍演,每兩年舉辦一次,被視為美澳結盟的重要象徵,演習地點包括澳洲東岸及周邊海域,和美國夏威夷等處。

澳軍本月5日在官網公布的影片中說,本次軍演目的在強化同盟關係,以及提升軍事戰鬥的即時應變能力。

上一屆2019年的護身軍刀軍演共有8國參與,今年除了主辦國美澳之外,還有英國、日本、南韓、紐西蘭及加拿大等5國加入,另外法國、德國、印度與印尼等4 國則前來觀摩,總計共有11國。

澳洲國防部受訪時表示,這是從護身軍刀開始舉辦以來,最多國家參與的一次。

