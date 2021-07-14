大陸東奧代表團成軍　選手431人...14歲跳水女將全紅嬋年紀最輕

▲大陸東京奧運代表團最年輕選手全紅嬋。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸體育總局今（14）日公布東京奧運會體育代表團成員，總人數為777人，包含選手431人（女運動員298人、男運動員133人），教練、領隊等工作人員307人及團部工作人員39人。運動員中，年紀最輕的事14歲的跳水女將全紅嬋，年紀最長的則是52歲的馬術選手李振強。此外，奧運四朝元老則有跆拳選手吳靜鈺等4人。

▲大陸跆拳道女將吳靜鈺第四度出征奧運。（圖／CFP）

代表大陸出征東京奧運的代表團在國家體育總局舉行誓師大會，名單公佈後，團員將陸續前往東京備戰，提前適應比賽場地。

據了解，本屆東京奧運會是大陸體育代表團境外參賽規模最大的一次，參賽選手平均年齡為25.4歲，代表團成員疫苗接種率達99.61%。

▲大陸女排隊長朱婷。（圖／CFP）

431名參賽選手中，參加過奧運的有138人，佔總數的32.02%，其中131人參加過上屆2016年里約奧運，其中，有11個項目共24人曾拿下奧運金牌，19人為里約奧運金牌選手，包括跳水項目的曹緣、男子跆拳道58公斤級趙帥、舉重69公斤級石智勇、女排隊長朱婷、自行車女將鍾天使、桌球大滿貫選手馬龍及男子羽球諶龍等人。

此外，女子跆拳道選手吳靜鈺、女子鉛球選手鞏立姣、男子射擊選手龐偉及男子彈簧床選手董棟等人將成為奧運四朝元老，是代表團中參加奧運次數最多的選手。