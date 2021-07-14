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稱供電吃緊！　中國多省分掃蕩「虛擬貨幣挖礦」

▲隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

▲隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近年虛擬貨幣興盛，中國大陸的「礦主」們紛紛尋覓電價低廉的省分，廣設礦場「挖礦」。不過隨官方打擊虛擬貨幣力度提升，7月14日，又有一個省份透過官方媒體宣布，將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目。《合肥在線》報導解釋，這是因未來三年，安徽省電力供需形勢嚴峻，存在較大的供應保障缺口。

《合肥在線》是由合肥報業傳媒集團主辦、大陸國新辦批准的安會省重點新聞網站，該平台14日發布文章，表示用電政策在內建、外引兩手抓的同時，安徽將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，並推動新建住宅小區和公共建築熱泵系統執行居民電價。

▲虛擬貨幣,數位貨幣,比特幣。（圖／視覺中國CFP）

▲包含比特幣在內的虛擬貨幣交易、市場行為，曾經在中國紅極一時，並造就如比特大陸等知名企業。（圖／視覺中國CFP）

文章指出，安徽省將從嚴控制新建的高耗能、高耗電項目，並推動合理佈局、有序建設數據中心，全面清理關停以各種名義建設的虛擬貨幣挖礦項目。

據統計，這是繼內蒙古、青海、四川等地後，大陸再有省市宣布相關政策。在此之前，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合還發布了《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，明確官方整治虛擬貨幣的態度，包括要求網路平台企業，不得為虛擬貨幣相關業務提供經營場索、商業展示、宣傳等服務。

除官方外，支付寶日前也跟進公告，《關於禁止使用我公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》，強調要貫徹大陸國務院金融委會議精神，嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防范代幣發行融資風險的公告》的規定。

綜合外媒報導，中國大陸官方近期對虛擬貨幣、挖礦產業的打擊，顯著反映在比特幣價格的波動上，如價格從上月14日的每一枚比特幣，折合新台幣約112萬元，連番波動至截至7月14日上午，跌至約合89萬元新台幣，另主流Nvidia GeForce RTX 3060系列中階顯示卡，在中國大陸的價格也出現45%左右跌幅。

由於水力發電等各形式發電站林立，相對低廉的電價導致中國大陸的四川、內蒙、青海及新疆等地，近年成為「礦場」大本營，全球有約6到7成的比特幣，是從中國大陸挖出，惟在官方管控下，行業盛況將難再重現。

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