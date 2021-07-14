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竹科寶山二期擴建都委會過了　下一步：8月送大會審議

▲竹科寶山二期擴建都委會過了　下一步：8月送大會審議。（圖／新竹縣府提供）
▲新竹縣都委會專案小組會議通過竹科寶山二期擴建。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹科管理局辦理之「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」，新竹縣政府於7月13日召開本縣都市計畫委員會專案小組會議，最後獲得專案小組具體共識通過後，將於8月上旬提報本縣都市計畫委員大會進行審議。

新竹縣長楊文科表示，感謝專案小組委員的支持，也強調本府將全力支持中央產業政策，並加速後續審議期程。楊縣長強調，本計畫完成後，每年將增加7萬8675 就業人次，帶動約22.35兆的關聯產值，不僅對本縣科技產業發展具有正面助益，亦將帶動相關產業投資設廠，帶動地方繁榮。

▲竹科寶山二期擴建都委會過了　下一步：8月送大會審議。（圖／新竹縣府提供）

▲因疫情期間，會議改線上召開。

縣府表示，新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫，將劃設80.94公頃園區事業專用區，作為4座2奈米量產廠用地。本次會議針對現有住戶、交通、宗教、大崎墓塚等議題進行討論，獲得專案小組委員具體共識。

縣府說，新竹科學園區現有廠房用地已捉襟見肘，108年12月發布實施的1期擴建計畫，提供29.5公頃園區事業專用區，作為積體電路3奈米先進研發與先期量產廠房，目前已如火如荼在施作結構體。為保持台灣半導體全球領先地位，行政院於109年11月，核定寶山第2期擴建計畫為國家重大建設。

竹縣產業發展處長陳偉志表示，2期擴建計畫所衍生關聯上下游及支援產業所需園區用地面積約 290 公頃，未來將與竹科三期、台知園區產業用地相互結合，持續建構本縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位，帶動產業經濟繁榮、就業市場穩定，打造大新竹未來30年榮景！

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寶山二期竹科

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