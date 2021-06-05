國軍馳援整備竹科專案篩檢站　8小時完成搭建50頂帳篷

▲陸軍第六軍團、584旅、新竹後備指揮部等單位協助帳篷搭設作業。（圖／新竹市政府提供）



記者林銘翰／新竹報導

新冠肺炎疫情延燒，近期發生高科技廠外籍移工群聚染疫，國軍接受新竹市政府請託，在4日馳援超過百名官兵，歷時8小時、完成50頂篩檢站帳篷搭建作業，讓竹科專案篩檢站在5日上午正式啟用。

因應新竹地區疫情，國軍接受新竹市政府請託，4日上午馳援百餘名官兵前往新竹科學園區，在陸軍第六軍團、裝甲第584旅、三支部、新竹後備指揮部等單位協助下，展現高效率的團隊行動，耗費8個小時完成50頂篩檢站帳篷搭建作業，展現國軍守護國人生命安全的決心。

▲國軍官兵協助新竹市政府於新竹科學園區搭建篩檢站帳篷。（圖／新竹市政府提供）



新竹市長林智堅5日凌晨在臉書發文，感謝國軍官兵在接獲通知後，投入百餘名官兵，從4日上午7時到下午4時，迅速搭建50頂迷彩帳篷，使篩檢站得以在今天上午開始運作，協助新竹市政府打造一座防疫的堡壘，守護國人健康安全。

此外，總統蔡英文5日下午也在網路進行直播，針對疫情發展發表談話。蔡英文強調，竹竹苗是共同生活圈，也是國家科技產業的重鎮，她已經請林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康。

蔡英文也肯定國防部全力支援新竹篩檢站的設立，感謝國軍弟兄姊妹的全力投入，迅速完成設置工作，今天早上「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。

▲官兵發揮團隊精神，迅速搭建帳篷。（圖／陸軍第六軍團提供）



陸軍第六軍團副參謀長謝上校表示，國軍身為政府團隊的一分子，肩負保國衛民的使命，對於當前抗疫、抗旱、抗敵的任務，絕對會善盡職責，守護家園與國土安全。

陸軍裝甲第584旅副旅長施上校則說，此次疫情對國人的生活與生命造成極大的威脅，官兵無論何時何地，只要國家、國人有需要，國軍一定會挺身而出，全力以赴。

▲國軍官兵展現高效率的團隊行動，8小時內搭建完成50頂迷彩帳篷。（圖／新竹市政府提供）



▲官兵展現高度效率，配合篩檢站設立搭建帳篷。（圖／陸軍第六軍團提供）

▲國軍官兵的表現，深獲地方政府肯定。（圖／陸軍第六軍團提供）

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