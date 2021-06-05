快訊／蔡英文指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」　火速設置專案篩檢站

記者羅婉庭／台北報導

流行疫情指揮中心今5日公布，新增確診511例，死亡人數也創新高增加37例確診者死亡。針對竹科晶圓廠也爆出嚴峻疫情，總統蔡英文下午發表談話，指出前幾天請國防部全力支援新竹篩檢站設立，再18小時內迅速完成設置。

蔡英文表示，疫情仍然嚴峻，除了雙北，苗栗科學園區狀況也讓人擔心，更不捨的是長者、慢性病者敵不過疫情，離我們而去，根據統計，死亡案例年長居多，因此指揮中心將年長者列入優先施打對象。

▼國軍協助竹科18小時完成新竹篩檢站建置。（圖／翻攝自林智堅臉書）

至於竹科疫情，蔡英文說，昨天在苗栗設置前進指揮所，是由資深醫師王必勝擔任指揮官，這兩天已經全面實施防疫措施。此外，這一波疫情涉及移工，勞動部投入，確保移工在生活與職場、工作都有保障，也讓他們快速理解各項措施。

蔡英文說，過去這3天以來，疫情仍然緊張，希望各縣市首長持續與中央加強合作，例如傳統批發市場人流管制，後續疫苗接種規劃安排等，在最短時間內控制住疫情。蔡英文也呼籲國民，雖然一時不便，這幾天民眾待在家不出門，就是減輕前線醫療人員負擔。

蔡英文表示，自己稍早已經打電話給苗栗縣長徐耀昌與新竹縣長楊文科，告知他們若有需要，中央一定全力以赴協助，目前也已經要求加上新竹市長林智堅三位首長組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量。

蔡英文說，前幾天請國防部全力支援新竹篩檢站設立，再18小時內迅速完成設置，今早竹科專案篩檢站開始運作，分秒必爭。





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）