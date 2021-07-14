尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光了」　2秒影片引暴動

▲小P貼出短影片，短短3秒就讓網友大暴動。（圖／Twitter／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣YouTuber小P是鋼琴家、Cosplayer，經營鋼琴演奏頻道「Pan Piano」，近年她經常穿上性感cosplay服裝彈鋼琴，讓人不只耳朵懷孕，還能大飽眼福，頻道目前則順利突破250萬人訂閱。沒想到，小P最近卻自己上傳一段「全裸影片」，短短13個小時就累積14萬觀看次數，也在PTT掀起熱論。

有網友14在PTT的Gossiping板上問卦「pan piano最新力作 - 色誘之術」，分享小P最新的一段短影片，「大家對這首演奏給幾分呢？」仔細一看，會發現這段影片只有短短2秒，服裝看起來是在cosplay動漫《火影忍者》的主角「漩渦鳴人」，手上還比出忍術的招牌動作。

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▲小P全裸出鏡，用特效擋住重要部位。（圖／YouTube／Pan Piano）

而小P發動的不是別的忍術，正是「色誘之術」，只見影片一開始，她將手放在膝蓋上，下一秒就做出結印，接著竟然全裸出鏡。不過想當然爾，小P也會遵從動漫設定，不僅戴上一頭金色假髮，還將重要部位都用白雲特效遮住，完美變身「有雲霧繚繞圍繞著的全裸美女」。

儘管重要部位都被遮住，但小P仍然很有誠意，雪白肌膚、胸前的溝、纖腰美腿都若隱若現，讓不少日本網友在影片留言處暴動，「第一次感謝YouTube有0.25倍速的功能」、「這是我有史以來，覺得花時間在YouTube上，看到最有意義的影片」、「謝謝0.25倍速，人生中最棒的8秒」、「影片只有2秒嗎？我怎麼已經過2小時了？」