指揮中心曝光「各縣市莫德納剩餘量」！鄉民關注六都驚呆

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心13日照常舉行記者會，除了公布確診數字、疫苗登記相關事項，也公開各縣市莫德納（Moderna）疫苗剩餘量。數字一出爐，馬上就有網友在PTT的Gossiping板上發文，整理出六都狀況，而單看縣市的剩餘量依序是「新北，高雄，台北，台中，台南，桃園」，話題引發不少人討論。

指揮官陳時中稍早在記者會上提到，之前有記者詢問各縣市疫苗剩餘量，接著就公布一覽表，是各縣市莫德納疫苗到12日為止的剩餘量。就有網友列出六都的數字（由左至右依序是，總計、縣市、中央）：

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▲六都莫德納剩餘量。圖表資料來源：衛生福利部疾病管制署。點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製表）

台北

161,878、103,488、58,390

新北

259,350、204,994、54,356

桃園

63,516、36,746、26,770

台中

113,372、101,190、12,182

台南

55,244、49,998、5,246

高雄

135,760、130,993、4,767

原PO最後下結論，「也就是最近新聞說雙北疫苗剩最多，是有算進中央專案的剩餘量～單看縣市的剩餘量依序是新北，高雄，台北，台中，台南，桃園。」就有人馬上關注到高雄，「高雄不是說打最快嗎」、「高雄其實很難預約」、「高雄才打一萬劑？」

貼文一出引發討論，其他人紛紛留言，「新竹縣市表現不錯」、「其實數字就擺在那，不會落差太多」、「桃園意外快」、「根本沒人打啊不就今天開始打」、「看到那個預約系統，我頭都痛了」、「不管你剩餘量多少，該進的疫苗你還是要進，看這個真的很無聊。」

▲指揮中心公布各縣市莫德納疫苗剩餘量。（圖／YouTube／衛生福利部疾病管制署）