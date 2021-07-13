阿滴認罹患「憂鬱症1年」　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

▲阿滴罹患憂鬱症一年，有網友抓包「是不是林瑋豐害的」。（圖／翻攝自臉書／阿滴英文）

記者林彥臣／綜合報導

YouTuber阿滴在11日發表影片，坦承已罹患憂鬱症將近1年，從去年年中集資刊登紐時廣告之後，就開始出現憂鬱的傾向，但原本並沒有警覺，直到9月在一次演講中喘不過氣，發現自己嚴重地恐慌、絕望，才意識到已經太不對勁！對此就有網友抓包證據，阿滴會得憂鬱症，「是不是林瑋豐害的」。

親綠寫手林瑋豐在PTT上以 bj26bj的ID名稱推文反串，被鄉民抓包「自導自演」中共認知戰，近日阿滴罹患憂鬱症的話題引發熱議，就有鄉民抓包 bj26bj在今年5月一則有關阿滴的推文中，對阿滴冷嘲熱諷。

▲林瑋豐在PTT上對阿滴冷嘲熱諷被抓包。（圖／翻攝自PTT）



鄉民抓包的證據指出，在今年的5月11日，一則題為《阿滴跑去哪了？該出來鼓勵台灣人民了吧》的PO文，林瑋豐在下面的推文表示，「只敢在小網站youtube取暖，阿滴才沒種來PTT面對質疑」。

鄉民對此在推文中表示，「抓到了，阿滴快告死他」、「幫高調，禍害民間就是該拖出來」、「這種人怎麼這麼壞」、「阿滴應該告，以正視聽」、「霸凌證據，血債血還」、「阿滴加油！側翼們晚上睡得著嗎」。

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