197線串聯5鄉鎮！台東籌3.2億　拓寬+建橋帶動縱谷發展

▲▼197縣道串聯台東5個鄉鎮，全長59.67 公里，為花東縱谷除台９線以外最重要的聯絡道路。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來縱谷區發展蓬勃，為滿足地方需求及提升道路服務水準，台東縣政府爭取公路總局及自籌經費共3億2千餘萬元辦理197縣道池上鄉振興村到關山鎮電光里段道路拓寬及兩座橋梁新建工程，將197縣道舊有瓶頸路段截彎取直及拓寬，提升交通服務機能並均衡整體都市發展。

縣長饒慶鈴13日前往視察，感謝施工期間民眾共體時艱，度過暫時的不便，期盼10月底兩工程都順利完工通車後，帶給地方更完善的交通環境。



饒慶鈴表示，197縣道北起池上鄉，南至卑南鄉，全長共計 59.67 公里，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台９線以外最重要的聯絡道路。





近年因縱谷區觀光發展蓬勃，為滿足地方需求及提升道路服務水準，自饒慶鈴上任以來即積極辦理197 縣道拓寬工作，經過三年的努力，前後投入經費超過5億元，目前僅剩池上鄉振興村到關山鎮電光里一段道路及兩座橋梁尚在進行中，預計10月底工程完工後，197縣道拓寬計畫將全數辦理完成，帶給197縣道的用路人及池上鄉的鄉親更完善便利的交通環境。

▲▼台東縣長饒慶鈴視察197縣道交通改善工程並聽取簡報。



建設處指出，今日視察的「197縣道9K+300~13K+100道路拓寬工程」北起振興村泥水溪、南接電光里嘉武橋，工程經費1億6,700萬元，將原先4米寬道路全部拓寬至6.5米以上，預計今年8月完工，完成後將可雙線通行且使南北兩向車輛會車更安全舒適。





目前 197 縣道關山與池上交界嘉武橋，因原橋面寬 5.5 公尺較窄，對向大車會車需減速形成交通瓶頸，縣府積極爭取辦理嘉武橋重建工程，預估經費5,000萬元，拓寬完成後可大幅改善交通順暢與行車安全，讓縱谷地區的農業與觀光產業發展再提昇。



另外，「197縣道8K+700~9K+300道路新闢工程」吊梁作業，工區位於池上鄉振興村北端泥水溪區域，原路線迀迴狹窄拓寬不易，經縣府規劃評估後決定改採新路線截彎取直並新建橋梁，以經費1億1,260萬辦理，預計今年10月完工，新建橋梁通車後，將可減少本路段行車時間及改善危險路段，帶動周邊觀光及產業發展。

►腦公！你不可以賴帳喔

