前瞻數位國家發展　黃偉哲呼應數位發展部落地台南

▲行政院會決定成立數位發展部，黃偉哲呼應將數位發展部落地台南。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院會3月25日拍板成立數位發展部，黃偉哲呼應台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明建議，將數位發展部落地台南。

台南有台南科學園區及沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義南接橋頭及屏東科學園區，形成南部科技廊道，再加上在南部設置部會，讓人才南漂、南北平衡，讓台南成為區域治理關鍵角色，為國家資安及數位轉型超前部署，也實現蔡英文總統5+2創新產業發展的落實。

黃偉哲表示，南科已是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，台南經濟持續成長，半導體產業甚在世界有著足輕重的重要地位。沙崙智慧綠能科學城是一個綠能發展的研究重鎮，透過產官學共同合作，帶動南部綠能科技產業群聚，未來成為亞太綠能發展中心。台南市政府為讓各方人才在台南安居樂業，也逐步完成高品質的生活機能設施，規劃國際學校，完整安家配套措施，讓國內外人才移居台南。

台南有四通八達的交通建設，快速串聯各行政區重要設施及工業區，而在人才培育方面，台南有14所大專院校、超過13萬名師生，豐沛的人力資源提供產業發展所需要研發以及企業人才。另外有三個國家級研究機構，中研院、工研院以及國家實驗研究院等，及國際級研究機構亞洲蔬菜中心等研發能量，都在台南匯集。

台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明在今週刊呼籲，2024台南將迎接建城400年，數位發展部設置於台南，具有人文與科技結合雙重意義，同時證明政府重視南部產業發展。

研考會戴偉峻主委表示，沙崙綠能科學城即將成立數據中心，成為數據整合平台及監控中心，推動智慧運輸、智慧能源、智慧生活及智慧醫療四大領域數聚落地實證，提升產業情報匯流及數據創新創造競爭力，創造城市運作與治理最佳化。加強對政府機關及產業資安防護服務，建立完善資安應變機制，打造能被世界信賴的資安系統和產業鏈，已是台灣首要任務。

台南市也將隨著沙崙資安服務基地的成立，積極協助南部資通安全產業發展，數位發展部除了在資安及數位轉型上的重要性之外，在區域治理的未來扮演關鍵角色，在南部成立可以實現資安、數位，不會因地理而受限，更代表台灣數位時代的驅動力，更廣、更深。

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