綠能為國家核心戰略產業　檢警調廉不容不當外力干擾綠能發展

▲「2021年綠能與廉政座談會」，邀請轄區61家太陽能光電業者共同與會，藉此瞭解業者對綠能政策或投資招商流程相關意見與建議，以利共同推動透明廉潔綠能產業，避免不當外力介入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

綠能發展，是近幾年政府最重要的政策之一，也是國家核心戰略的產業，代表台灣實現能源轉型、追求永續發展的決心，同時也在布局下一個世代的產業競爭力，檢警調廉不容不當外力干擾綠能發展。

台南地檢署據報台電公司在台南市沿海地區發包「台南鹽田太陽光電新建工程」，有地方公職人員違法收取、運用光電業者回饋款項，日前傳訊將軍、七股地區共8名里長及2名業者到案，13日北門蘆竹溝光電案場遭人闖入施工區域癱瘓現場，甚有以身體阻擋及攀爬至施工車輛上等危險行為，警方秉持「依法行政」及「防制暴力」等原則，在檢視相關不法事證後，將現場5名違法失序民眾帶回分局、詢問後移送臺南地檢察署偵辦。

檢方指出，承辦檢察官將持續針對綠能業者於施作過程，是否有遭不法勢力介入，及地方公職人員收取運用相關款項有無不法情事深入追查，確保國家能源政策能順利推動及發展。

為超前部署綠能等犯罪偵防，使國家能源政策順利落實執行，台南地檢署特於5月13日結合台台南市政府、廉政署、經濟部政風處、法務部調查局台南市調查處及臺南憲兵隊共同辦理「2021年綠能與廉政座談會」，邀請轄區61家太陽能光電業者共同與會，除報告大台南地區綠能產業發展現況外，也藉此瞭解業者對綠能政策或投資招商流程相關意見與建議，以利共同推動透明廉潔綠能產業，避免不當外力介入。

本次座談活動由台南地檢檢察長葉淑文偕同台南市長黃偉哲、廉政署署長鄭銘謙、主任檢察官蔡佩容、經濟部政風處處長高伯陽、台南市調查處處長林志龍、台南市警局局長方仰寧及台南憲兵隊副隊長許瑞麟共同出席。

葉淑文檢察長於會議開始表示，政府積極推動能源轉型，往「非核、減煤、增氣、展綠」的方向推進：增加天然氣發電，讓供電更穩定；減少燃煤，改善空污及排碳；加乘綠能發展，提升產業競爭力；如期去除核能，打造非核家園。而在能源發展上，台南地區因具備日照充足、產業鏈完及超前之產業創新推動方案等因素，使得台南地區之太陽能光電尤為綠能產業發展首要區域，除屋頂發電外，漁電共生也是這階段重點；雖然在推動的過程中，可能會碰到一些不同意見，但相信只要秉持「資訊公開、心態開放、廉能透明、政策參與」之理念，提升企業反貪、培養業界誠信觀念、賦予其社會責任，同時強化政府廉能透明度，無論是現在或者未來，對於機關、民間或者社會大眾皆是互助互利，協力完備我國綠能發展基礎建設，帶動綠色經濟，達成永續生活環境之目標。

市長黃偉哲表示，為達成能源轉型願景，台南市政府早在 2011 年便開始推行「陽光電城計畫」，並於 2019 年升級為「陽光電城 2.0 計畫」，為統籌台南市政府綠能政策規劃，加速推動綠能項目，並自2020年4月成立「台南巿政府綠能科技產業推動中心」。綠色產業在推動上，由於光電的申請程序及制度和審查作業，以及相關法規和補助計畫皆有賴光電廠商和行政機關間的配合，廠商的企業誠信亦是綠能產業發展中重要的一環，在行政機關的審查上，市府也秉持依法行政，兼顧市民福祉與廠商權益。

廉政署署長鄭銘謙表示，廉政署從公私部門共同協力的立場，一方面持續與企業建立夥伴關係，倡導企業以具體行動建立誠信文化，另方面也積極推動廉政平臺，跨域結合檢察、調查與廉政的力量，作為公私部門的後盾，嚇阻不法勢力介入，維護廠商合理的權益，攜手合作打造廉潔家園，台南地區為綠能產業發展首要區域，法務部長蔡部長也表示要提供安全、安心的環境讓綠能產業能趕上進度，不希望有妨害綠能產業發展的情事發生，也希望整合檢警調廉強力掃蕩「綠蟑螂」。

調查處林志龍處長也提到，綠能建設為國家當前重要政策，而偵辦重大經濟犯罪也都是調查局的職掌範圍，基於職責，調查局希望能協助維護一個優質的產業投資環境，本處也將責無旁貸承擔此一重任，並將積極查辦該等不法行為，以協助維護綠能產業發展的合法秩序。

會議再由臺南地檢蔡明達檢察官就「廉潔綠能企業誠信與法治」及台南市政府經濟發展局以「台南市綠能產業政策推動」提出專題報告；另外與會業者也針對發展電能過程中碰到的問題，提出包含施工合法取得相關許可，也辦過說明會，但遇到民眾持續抗爭提出不同訴求？施工時當地居民闖入現場阻撓施工該如何處理？如遇有「綠蟑螂」藉機以各種名目要求鄉里回饋，廠商不願意妥協狀況，應如何自保？與談人包括葉淑文檢察長、趙卿惠副市長、方仰寧局長等人也建議可以針對推動綠能產業成立相關廉政平臺，並將回饋金機制予以法制化，並透過公開透明得揭示讓民眾瞭解其用途，如果大家發現有公務員或一般民眾有不法介入綠能建設情事，可以協助蒐證並將相關資料提供給檢警調，有關檢舉情資及檢舉人資料都會由司法偵查單位予以保密，另外也再次呼籲業者，務必依相關規定來推動，政府機關才能保障合法業者之權益。

葉淑文檢察長最後也呼籲，檢警調廉及目的事業主管機關對於排除不法、協力維護綠能建設政策具有相同之決心，南檢也已積極偵辦相關刑事案件，相關綠能建設廠商施作工程如遭受藉勢藉端及恐嚇勒贖之不法行為，應勇於提出檢舉，食髓就會知味，姑息必然養奸，惟有全力打擊不肖分子，才能維護綠能產業合法秩序，共同建立廉潔家園。針對檢舉內容，台南地檢署將保密個人身分並積極偵辦，檢舉專線06-2959802，檢舉信箱QR Code 。

「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一

