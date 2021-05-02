越辦越叫座！太平洋縱谷馬拉松登日本《跑步者》雜誌

▲花蓮市長魏嘉賢開心秀出日本銷售量第一的「跑步者」雜誌介紹賽事的報導。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本銷售量第一的《跑步者》雜誌，5月號發行內容，報導花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，內文以去年12月的賽事為主，包括當天的競賽狀況、花絮，以及奬牌的設計。花蓮市長魏嘉賢說，藉由海外報導，希望讓花蓮太平洋縱谷馬拉松的賽事登上國際舞台，提供國外馬拉松愛好者更多賽事資訊。

太平洋縱谷馬拉松去年報名參賽人數爆滿，創有史以來參賽人數最多的一次，更在國內外跑友最關注的運動筆記網站勇奪熱門賽事第一名，而在日本最受運動選手關注的《跑步者》雜誌，花蓮太平洋縱谷馬拉松去年的賽事也出現在5月的報導。

《跑步者》在日本的發行量每月為27萬本，是日本銷售第一的運動雜誌，這家雜誌社每月都會針對馬拉松運動賽事做相關報導，包括賽事的內容及選手的專訪。花蓮的賽事能夠受到該雜誌社的重視，這是對太平洋縱谷馬拉松選手們及全體工作人員的肯定及激勵。

▲跑步者雜誌是日本月發行量銷售第一的運動雜誌。

太平洋縱谷馬拉松將邁入第七屆，今年將在12月4日舉辦，目前正在籌備階段。魏嘉賢指出，市公所一直朝向將太平洋縱谷馬拉松推廣為國際的熱度，今年雖然受到疫情的影響，國外的選手無法來台，但是市公所仍會持續在國際間行銷太平洋縱谷馬拉松，未來疫情趨緩後，吸引更多國外的選手來花蓮參加這項賽事，藉由運動觀光，打響花蓮城市的國際品牌。

《跑步者》5月的報導，以3頁的篇幅介紹太平洋縱谷馬拉松，在去年12月登場，將近8千人在42公里、21公里、10公里及5公里的賽程分別出發。報導裡提到，當天在賽程沿途，當地人用音樂和舞蹈爲賽跑者加油助威，賽場上還舉行烤豬等活動，氣氛非常熱情。

▲活動獎牌深具在地特色。

報導也提到太平洋縱谷馬拉松藉由運動行銷觀光，主辦單位與許多廠商及業者合作，參加馬拉松的選手只要出示號碼布，可以到遊樂園遊玩，也可以到文化場所參觀，住宿或購買紀念品時也可以享受優惠，透過運動賽事的舉辧也促進地區旅遊的發展。

文中也提到獎牌的設計很有特色，《跑步者》雜誌表示，花蓮縣有13個鄉鎮市，太平洋縱谷馬拉松的獎牌設計每年會選出一個鄉鎮做為當年的主題，設計理念是選手每年跑完全程時可以逐一獲得獎牌，之後將13個獎牌組合成為一個同心圓，主要也是鼓勵運動員每年堅持跑步，在運動當中飽覽花蓮最美的景緻。

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