黃偉哲力邀3位董事長　推動數位發展和市港合作

▲台南市長黃偉哲邀請「海盛航運」洪煌景董事長（左一）、「傑城歡樂園」黃仲銘董事長（右二）、「宏佳騰機車」鍾杰霖董事長等3位傑出企業家，協助台南領航台灣下一波數位發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府邀請「海盛航運」洪煌景董事長、「傑城歡樂園」黃仲銘董事長、「宏佳騰機車」鍾杰霖董事長等3位傑出企業家，分別擔任「市港合作民間促進會」會長及「爭取數位發展部設置台南之民間促進會」正副會長，盼借重3位董事長專業長才，協助台南領航台灣下一波數位發展。

台南市長黃偉哲9日下午與「海盛航運」洪煌景董事長、「宏佳騰機車」鍾杰霖董事長、「傑城歡樂園」黃仲銘董事長等3位傑出企業家會面，4人針對台南數位科技和市港合作等未來發展面向交換看法，並感謝3位董事長全力支持台南。

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洪煌景認為，台南是台灣唯一具備文化古都、科技文明、港灣觀光以及南科、沙崙兩大科技城等條件的優質之都，相關優勢條件若能變成未來發展目標，台南可望成為台灣焦點城市，亦可讓台灣向國際示範「數位國家、智慧島嶼」的滿滿量能。

行政院會今年3月拍板成立「數位發展部」，台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明率先建議爭取「數位發展部」落腳台南，洪煌景、鍾杰霖、黃仲銘等3位董事長9日也贊同，並強調：「數位無國界，期待數位發展部能設置在台南」，實現蔡英文總統規劃台灣作為資訊島的政策。

黃偉哲市長表示，台南擁有南科和沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義、南接高雄橋頭及屏東科學園區，是區域治理的關鍵角色，若能在台南設置「數位發展部」，不僅能讓人才南漂達南北平衡，也能超前部署數位轉型等產業發展。

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