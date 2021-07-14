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309萬人搶莫德納！一張表看「台灣現有疫苗」　只剩下10萬劑可打

▲▼疫苗到貨情況及推估情形。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗到貨情況（已算入明日抵台的疫苗）。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

COVID-19公費疫苗接種平台昨（13）日開放18歲以上民眾登記意願，截至昨天下午5點，一共有485萬人登記，其中共有63%的人只願施打莫德納。若加上明日將抵台的疫苗，台灣目前已有523.66萬劑AZ疫苗以及365萬劑莫德納疫苗，《ETtoday新聞雲》也根據目前所知的最新資訊，替讀者計算出自己是否能在近期接種疫苗。

疫苗到貨情況共888.66萬劑｜計算至7月15日

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►AZ疫苗共到貨523.66萬劑
自行採購（總數1000萬劑／現有128.7萬劑）
3月3日到貨11.7萬劑
7月7日到貨62萬劑
7月15日到貨55萬劑

日本贈送（總數334萬劑，現有334萬劑）
6月4日到貨124萬劑
7月8日到貨113萬劑
7月15日到貨97萬劑

立陶宛贈送（總數2萬劑，預計9月前抵台）

COVAX平台配發（總數476萬劑，現有60.96萬劑AZ）
4月4日到貨19.92萬劑AZ
5月19日到貨41.04萬AZ

►莫德納疫苗共到貨365萬劑
自行採購（總數505萬劑，現有115萬劑）
5月28日到貨15萬劑
6/18到貨24萬劑
6/30到貨41萬劑
7/15到貨35萬劑

美國贈送（總數250萬劑，現有250萬劑）
6月20日全數抵台

►BNT疫苗
鴻海永齡基金會、台積電贈送（總數1000萬劑，預計9月底抵台）

►國產疫苗
高端、聯亞（總數1000萬劑，目前EUA審查中）

▲▼0712疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）

▲截至7月12日疫苗到貨情況，15日將再有187萬劑疫苗到貨，現有數量共達888.66萬劑。（圖／曾梓倩）

疫苗登記情況

►第一輪
超過280萬人接種

►第二輪
截至12日下午5點，全國有約285萬人登記，其中有114萬人有接種AZ疫苗的意願。

第二輪施打時間為7月16日至7月22日，目前符合預約資格者僅有112萬4326人，已經有37%完成預約接種AZ疫苗，達41萬6669人。

指揮中心指出，第二輪的285萬人之中，共有114萬人有接種AZ疫苗的意願。因此換言之，共有171萬人想要接種莫德納疫苗。

►第三輪
截至13日下午5點，18歲以上（92年前出生）共有485萬多人登記，將於15日下午5點收單。

只登記AZ：6萬3310人，占總登記人數1.30％
只登記莫德納：309萬8106人，占總登記人數63.84%。
同時登記AZ和莫德納：169萬1137人，占總登記人數34.85%

第三輪依舊只開放AZ疫苗，截至13日下午5時為止，共有175萬4447人符合資格。政委唐鳳表示，第三輪勢必得依照「長幼有序」原則開放，此輪開放的年齡層會依15日下午5點的總數來計算，預計16日至18日陸續以簡訊通知。

▲▼第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。（圖／指揮中心提供）

▲第三輪意願登記僅至15日下午5點。（圖／指揮中心提供）

縣市總剩餘情況

►AZ疫苗：8萬8010劑
►莫德納疫苗：109萬4466劑（縣市90萬2063劑、部會預估19萬2403劑）

上述數據截至7月13日上午10點。

疫苗接種推算（到貨量-施打量-保留量）

《ETtoday新聞雲》根據已知的到貨量、施打量、保留量計算出AZ及莫德納疫苗的剩餘量，同時對照第三輪的登記數量。不過值得注意的是，莫德納疫苗第二輪目前尚未開放施打，因此剩餘量僅為推估，只能確定第三輪登記意願者勢必得再等等。

▲▼有300萬人還要再等。（圖／記者曾筠淇製）

▲莫德納疫苗的登記量遠大於剩餘量。（圖／記者曾筠淇製）

►AZ疫苗
到貨量523.66萬劑
施打量為200萬5079劑
保留量（第二輪尚未施打者）112萬4326人
剩餘量為210萬7195劑
第三輪登記量：175萬4447人

►莫德納疫苗
到貨量365萬劑
施打量為181萬6640劑
保留量（扣除願接種AZ疫苗的第二輪民眾）：172萬5674人
剩餘量：10萬7686劑
第三輪登記量：309萬8106人

莫德納疫苗第三輪截至昨天下午5點，共有309萬8106人登記，但根據推算結果，剩餘量僅有10萬7686劑，因此有約300萬人還無法在近期內接種此廠牌。

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