台大醫警告「混打疫苗」：像被火車撞2次！　但這類人可優先考慮

▲混打疫苗可不可行？成為外界熱議話題。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦近日提出對「混打疫苗」的看法，建議民眾別混打不同廠牌的新冠疫苗，稱這是一個「危險趨勢」。對此，前台大感染科醫師林氏璧​指出，混打就是承受兩者未知疫苗的風險，如同「冒著被火車撞2次的風險。」

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）近日表示，疫苗混打「是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」並且警告，一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，斯瓦米納坦隨後也在推特上澄清，表示她是警告，民眾不要「個人決定自己混合搭配」。個人不應自行決定，不過公共衛生機構能夠根據現有數據決定，「目前仍在等待各種混合搭配研究的數據。」

對此，前台大感染科醫師林氏璧今（14日）在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文表示，認為斯瓦米納坦只是要表達現階段不建議混打，需要等待更多的數據證實，特別是安全性的資料。

林氏璧指出，AZ和BNT混打做出來的數據是抗體和T細胞免疫數據更佳，但這是否就代表保護力更佳？這又有免疫橋接的問題了，這裡當然可以討論，而目前都僅是幾十人，頂多幾百人的混打試驗，當然也無法看出太多安全性的資料。

▲林氏璧醫師警告，混打疫苗是讓自己冒「被火車撞兩次的風險」。（圖／翻攝新聞面對面YT）

針對建不建議混打疫苗一事？林氏璧昨（13日）也在政論節目《新聞面對面》上提出看法，個人立場從來不是「鼓吹所有人都去混打」，混打就是你承受兩種未知的疫苗的風險，例如AZ可能會有血栓，mRNA疫苗會有心肌炎，所以混打疫苗其實就是「冒著被火車撞兩次的風險。」

林氏璧認為，印度變種病毒防重症的話一劑就有不錯效果，所以我完全贊成台灣現在讓盡量多人都先打到第一劑的策略，但前線的醫護人員還有機組員，不只需要防重症，防止有症狀感染也極重要，不管BNT或AZ一劑保護力都降到30%，這對前線人員來說不夠。

林氏璧最後呼籲，針對前線人員疫苗接種，指揮中心目前莫德納是建議28天就打第二劑，很多打AZ的人還沒打到他的第二劑，建議趕快讓這些人打第二劑AZ（8週即可，不用拖到10~12週），要不就開放自願混打莫德納，要在嚴密的安全監測之下，趕快讓前線將士建立防護Delta最好的盔甲，超前佈署保護全民。