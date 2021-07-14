中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

▲台北市體育局長李再立。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市體育局12日宣布，13日開放大同運動中心，其他11區運動中心、台北市網球中心於16日開放，營業時間為下午2時至10時。不過，中正區運動中心被發現，13日上傳的微解封文章中，竟出現諧音藏頭詩，疑批評台北市體育局長李再立。

台北市體育局12日指出，北市運動微解封，民眾除了居家運動，自7月13日起也可以選擇至運動場所從事中低強度的身體活動。

體育局當時也表示，本階段開放自營6座場館、21處河濱及27處堤內公園總計261面場地，另有19處委外營運場館也在完成防疫整備後開放使用，包括廣受喜愛的12區運動中心，其中大同運動中心於13日開放，其餘運動中心、台北市網球中心於16日開放，營業時間為下午2時至10時。

對此，中正區運動中心於13日下午也在臉書發布微解封注意事項，內文提及「禮拜二修正公告，在市府體育局反覆考慮下，力求爭取市民運動機會，趕忙準備7月16日開館，另行公告單堂課程，老話一句敬請配合防疫規定，是小編唯一請求謝謝。」

該份公告看似普通常見，但卻被眼尖的網友發現，若只看公告每一行的第一個字，很像是藏頭詩，「禮在力趕另老是」的諧音，也遭疑是針對台北市體育局長李再立罵髒話。

目前中正區運動中心已緊急將該文做了3次編輯，但從編輯紀錄來看，仍能找到相關字句。對此，台北市體育局則表示，接受各方指教，應是小編個人行為，與各區運動中心溝通管道一直順暢。