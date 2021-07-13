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桃園9、10類民眾26.3萬人登記接種意願　未來3周AZ登場

▲桃園施打莫德納熱絡，第二劑接種時間調整。（圖／市府提供）

▲桃園施打莫德納熱絡，第二劑接種時間調整。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日於防疫說明會中指出，為提升第一劑COVID-19疫苗涵蓋率及群體保護力，中央公告莫德納疫苗第二劑接種時間間隔調整，第一類對象、國籍航空機組員及孕婦的第二劑維持間隔至少28天後接種，其他對象則調整第一劑與第二劑接種間隔為10至12週。

▲桃園施打莫德納熱絡，第二劑接種時間調整。（圖／市府提供）

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▲鄭文燦說：施打莫德納第二劑接種時間調整。（圖／市府提供）

鄭市長表示，COVID-19公費疫苗預約平台已上路，桃園市第9類及第10類對象計有26萬3719人已登記疫苗施打意願，其中7505人選打AZ疫苗、9萬6453人不限廠牌；依照中央規劃，將分3期施打，第一期6天、第二期7天、第三期7天，每期預估施打10萬人，市府各局處會全力以赴，讓各個社區接種站施打順利、服務友善、流程順暢不塞車。

鄭市長提醒，13日起至15日，已登記意願的民眾會收到平台簡訊通知，收到簡訊後可以進行預約，中央宣布前3期（未來三週）均提供AZ疫苗，民眾若想提早施打，可以上平台更改疫苗類別。

據指出，桃園市疫苗接種計劃，第一輪高齡長者接種Az疫苗，第二輪65歲至77歲長者，於7月2日以分齡、分組方式在各社區接種站、醫院和合約診所陸續開打，迄7月15日，市民朋友前往接種非常踴躍，每日施打率至少七成以上。

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