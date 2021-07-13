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香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

▲▼香港區議員選舉。（圖／路透）

▲2019年香港區議員選舉時，由泛民派大獲全勝，如今因港府要求宣誓，192人選擇辭職。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

反修例風波後，香港立法會今年5月通過修法，要求區議員必須宣誓擁護《基本法》及效忠港府。面對7月宣誓安排在即，據港媒統計，截至12日晚，香港479名區議員中，至少已經有192人選擇辭職，數量接近或超過泛民主派區議員的半數。

香港立法會於今年5月12日，三讀通過《2021年公職條例草案》，內容包括市區議員必須宣誓擁護《基本法》及效忠港府。在修法通過後，港府計畫7月安排區議員重新宣誓，未通過的區議員將被取消資格，甚至還可能被追討上任至今的薪酬及津貼，以致不少議員選擇先行辭職。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲面對區議員辭職潮，林鄭月娥強調法律不能形同虛設。（圖／路透社）

在此之下，據港媒《明報》統計，7月7日至12日晚間10時許，至少已經有192名區議員宣布辭職，在香港的18區內，累計15名區議會主席或副主席辭職。

以區域來看，香港中西區區議會，只剩下3名議員未被取消資格（DQ）或請辭，南區及黃大仙區各只剩4人。累計辭職的192名區議員，超過民主派380多席區議員的半數。

即將辭職的民主黨黨主席羅健熙表示，他辭職的原因是希望工作能有確定性，也規劃好一系列服務地區的計畫。

面對區議員辭職潮，香港特首林鄭月娥13日受訪時說，修法後該項法律不能形同虛設，強調現任區議員宣誓工作必須進行。

林鄭月娥還補充，修訂法律前區議員毋須宣誓，不等於區議員毋須擁護《基本法》以及效忠香港特區。她說，律修訂後比以往更清楚訂明宣誓要求，相信區議員會衡量自己上任以來有否「踩過界」行為，繼而決定是否繼續任區議員。

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