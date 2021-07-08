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回應陸委會「涉港報告」　國台辦：斬斷民進黨當局伸向香港黑手

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

大陸委員會日前公布「香港移交24週年情勢研析報告」，內文針對香港「一國兩制」實施至今，超過六成港人對未來自由毫無信心。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8日）表示，民進黨當局不斷操弄香港議題，「其惡毒的行徑世人共睹，其陰險的圖謀昭然若揭。」

針對陸委會涉港報告，朱鳳蓮回應，一段時間來，民進黨當局不斷操弄香港事務支持黑暴勢力，叫囂「援港」行動，攻擊「一國兩制」，企圖把香港搞得越來越亂，如此達到謀「獨」拒統的政治目的。其惡毒的行徑世人共睹，其陰險的圖謀昭然若揭

朱鳳蓮說，民進黨當局在涉港問題上的所作所為不是什麼「民主自由」，而是搞亂香港，坑害香港，損害香港利益，激起廣大香港民眾的強烈憤慨。

最後，朱鳳蓮強調，香港國安法施行以來，香港特區社會氛圍和經濟等得到保護和恢復秩序。我們將會堅定支持香港特區政府依法行政，堅決斬斷民進黨當局伸向香港的黑手，堅決挫敗「台獨」勢力亂港謀「獨」的陰謀，持推動祖國統一進程。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲香港國安法實施一週年。（圖／路透）

陸委會6日發出「香港移交24週年情勢研析報告」，內文稱過去一年，中國大陸推出「港版國安法」後，社會瀰漫寒蟬效應，逾6成港人對香港未來環境及個人自由不具信心。

報告特別指出，香港的「一國兩制」在政治層面，已由「港人治港」、「高度自治」，徹底質變為「愛國者治港」、「中共全面管治」，整體呈現「中國大陸化」。另外，陸委會和政府相關部門刻正檢討香港澳門關係條例相關規定，以防止中共藉港澳資金及人員交流等進行滲透。

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