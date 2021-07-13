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過乾癮！自行車道全景VR影片上線　在家也能「騎鐵馬」環島

▲▼觀光局拍攝VR影片，民眾在家也能線上騎鐵馬環島。（圖／觀光局）

▲觀光局拍攝VR影片，民眾在家也能線上騎鐵馬環島。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

騎自行車是國人最愛的休閒運動之一，礙於疫情與三級警戒影響，車友無法出門放風，交通部觀光局推出3D全景VR影片，讓國內外遊客騎乘前能先一窺臺灣自行車道的360度全景美麗風光，透過影片可全景觀賞風景，彷彿騎車置身於現場一樣，另預計下半年還會露出另外三支自行車主題的360度VR影片。

觀光局表示，為加強推廣自行車旅遊，目前除拍攝《環遊-自行車》影片介紹麻雀雖小，風景俱全的臺灣，呈現多樣美景與地貌，另以故事性闡述親子情感的「愛相隨」及展現人生際遇與朋友相挺的「勇者之路」影片，讓欣賞VR360影片不再只是體驗新科技，邊感受自行車道風景的同時，也能體悟人生。影片除中文外已完成英文版，供外籍旅客體驗。

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▲▼觀光局拍攝VR影片，民眾在家也能線上騎鐵馬環島。（圖／觀光局）

▲影片可360度旋轉，可看到藍天大海等風景，如同置身現場一樣。（圖／觀光局）

今年下半年預計還會露出另外三支自行車主題的360度VR影片，分別為以療癒慢活為主題，穿越一幕幕大地美景的「慢遊篇」、以環騎臺灣一周為特色之「環島一號線」影片及預定與健身中心合作宣傳之「舊草嶺環狀線自行車道」影片，讓民眾於疫情緩和後，到健身中心騎乘健身自行車的同時，可以隨著自行車道的坡度變化改變速度快慢及力度，體驗身歷其境的感覺，創造自行車VR實境體驗新境界。

觀光局指出，為方便民眾隨時都能觀賞VR360影片，已於臺灣觀光資訊網之「多媒體影音」分類下，建置「VR360影片」專區。民眾亦可直接至Youtube社群平台，搜尋「交通部觀光局」，即可以全螢幕方式觀賞影片中的360度全景，將臺灣及自行車道360度美景盡收眼底，視野不再受限。

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