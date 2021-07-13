【廣編】LINE Bubble 2、理膚寶水夏日合作登場！千元新品＆限量虛寶卡等你拿

▲《LINE Bubble 2》 與《理膚寶水》合作登場！下單理膚寶水商品贈限量虛寶卡。

圖、文／LINE GAME提供

LINE GAME旗下消除泡泡益智手遊《LINE Bubble 2》，7/12正式與法國知名醫美品牌《理膚寶水》展開首次跨界品牌合作！此次合作中，將搭配《理膚寶水》在蝦皮官方旗艦店的「超級品牌日」活動舉辦「下單贈《LINE Bubble 2》限量虛寶卡」活動，虛寶卡張張有獎，有機會獲得「合作限定寵物組合包（含SS級＆Ｓ級寵物）」、「紅寶石200顆」、「高級扭蛋券」等超豪華獎勵！此外，為了歡慶本次跨界合作，在《LINE Bubble 2》LINE官方帳號（ID: @ bubble2tw），還舉辦了快問快答活動，挑戰成功的玩家可領取「理膚寶水蝦皮限量折扣碼」還有機會獲得市價1,580元的理膚寶水夏日新品「極效三重酸煥膚精華」！希望回饋給一直以來支持《LINE Bubble 2》的玩家們，大家千萬不要錯過此次的期間限定合作！

【合作舉辦期間】台灣時間 2021年7月12日（一）～ 2021年7月15日（四）23：59

※ 詳細活動辦法及更多活動內容，請參考《LINE Bubble 2》官方帳號貼文串或遊戲內公告。

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