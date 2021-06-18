　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

▲▼618,東森購物,全聯,蝦皮,momo,優惠。（圖／品牌提供）

▲618年中慶各家網購通路紛紛活動開跑，其中東森購物Etmall「618購物無極限」活動，今6/18推出「會員購物日」超級優惠，當天消費每個會員最高可得9%回饋。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

受疫情影響，宅經濟加倍發威，民眾的網路購物消費力相當驚人，時逢618購物節，不少人更是準備好大肆血拼一番，以下整理出10大網購通路618年中慶活動內容精華，超多折扣商品以及超值回饋，趕緊拚手速搶便宜，把錢錢都換成自己喜歡的東西吧。

東森購物Etmall「618 購物無極限」活動，今6/18推出「會員購物日」超級優惠，當日消費每個會員最高可得9%回饋，包含購物單筆滿3,000元可回饋5%東森幣，以及LINE購物限時14小時，可得LINE POINTS 4%回饋，兩者回饋皆無上限，此外，還有眾多商品限時12小時東森幣擴大折抵，最高可折抵80%，另外每個整點還有百萬紅包大放送，獎項有東森幣618枚、獨家合作的RO新世代豪華虛寶。必搶商品有ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml，原價3,850元，特價1,618元；Dyson戴森V7 Fluffy 無線吸塵器（全新福利品），原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣；全館凡單筆消費滿額最高送1,688；訂單滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電。

▲▼618,東森購物,全聯,蝦皮,momo,優惠。（圖／品牌提供）

▲Dyson 戴森 V7 Fluffy 無線吸塵器（全新福利品），原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣。

夏天太熱必須來點涼的，618當天推出團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價15,980元的PS5，限量3台。還有多項3C好禮，只要在東森購物網APP進入「618奇幻旅程」活動頁面，並完成驚喜魔法拼圖，就有機會帶走原價7,990元、東森價5,990元Airpods Pro。防疫宅在家帶動東森購物電玩業績成長4到5倍，618強檔特別和《RO仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作優惠，即日起至7/5，購買MyCard滿額贈東森獨家RO新世代百萬虛寶，滿額再送Switch健身環大冒險、Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕。

▲▼618,東森購物,全聯,蝦皮,momo,優惠。（圖／品牌提供）

▲618當天團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價15,980元的PS5。

▲▼618,東森購物,全聯,蝦皮,momo,優惠。（圖／品牌提供）

▲東森購物與「RO仙境傳說：新世代的誕生」獨家合作，618強檔祭出超殺強檔總價值百萬大獎。

民眾的防疫好夥伴全聯，推線上購「618你購了沒」活動，即日起至6/20正式開跑，期間百件食品、生鮮、雜貨等下殺5折、家電3折起、寢具挑戰市場最低價，3天活動期間中午12點更有超殺優惠，有機會以618元搶購價值「萬元夢幻逸品」，最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。家電部分，LG以最低價在線上獨賣預購，其中「E523WR LG Styler 蒸氣電子衣櫥–白」快閃會員點數加購優惠價，比市價現省超過7000元。另有東妮＆HOLA寢具涼感上線，「遠東PS涼被-維多利亞」1,199元、「HOLA蕨藍純棉床包兩用被組（雙人）」只要2,949元，舒適過夏天。活動期間加碼推出箱購/預購單筆消費滿1,688元可折抵100元活動，還能宅配到家，防疫更安心。

▲▼全聯線上購「618你購了沒」開跑。（圖／全聯提供）

▲全聯618購物節，每日中午12點夢幻逸品開搶，還有生鮮雜貨下殺5折起、家電快閃3折起。（圖／全聯提供）

蝦皮購物的618活動，在今（6/18）當天祭出商城85折券、每人再送5張免運券，適用於全站店家，消費滿99元可超取免運費，限時一天；另有遊戲回饋等好康，更猛的是破萬件人氣商品通通下殺1折起，包括米家手持無線吸塵器1折只要540元、Kiehl’s激光極淨白淡斑精華50ml僅320元開架價、BRITA全效型濾芯4入公司貨特價90元；另有iPhone 12 Pro Max 256GB，定價41,400元，下殺1折只要4,140元，PS5主機1折2090元等，皆於整點開搶。

momo購物網618年中大促，今（6/18）當天下單可參加「組團PK搶3%回饋」，還有機會以銅板價18元就清空購物車，今日更是不限金額下單，即可參加TESLA Model 3抽獎活動，抽中就能免費開回家；以及購物累積消費滿2,000元並登記，可領取麥當勞麥香雞或冰蜂蜜奶茶兌換券。眾多人氣品牌下殺折扣，像是ARIEL「抗氧化抗菌除臭洗衣精」2+8件組，限時狂降4折只要859元，「3D抗菌抗臭洗衣膠囊」46顆x3入也狂殺到639元，現省1220元。還有6/19起至6/21單日累積消費滿1618元，可抽機車；6/18至6/21活動期間，每天共有12時段可搶最高999元momo幣。

▲▼618,購物。（圖／翻攝通路官網）

▲momo購物網618年中大促，今（6/18）當天下單即可參加TESLA Model 3抽獎活動。（圖／翻攝自官網）

PChome 24h購物今年618活動主打下單指定品牌，可抽TOYOTA RAV4百萬休旅車。多款商品21折起，家電、遊戲、食品、3C等商品全面特價，像是DYSON吸塵器原價32900元，現購只要17900元；realme narzo 30A G85超大電量遊戲機 (4GB/64GB)-鐳射藍，首賣領券現折372元，折後價只要3618元。還有限量滿額送千元折價券、消費登記抽21000P幣等好康活動。

Yahoo奇摩購物中心即日起至6/20活動期間，推出最高回饋20%活動。商品折價部分則有NIKE、adidas、UNDER ARMOUR等品牌下殺3折起，SK-II、植村秀、雪肌精、YSL等專櫃美妝品牌降299元起再打83折；購衷心會員買指定品牌刷Yahoo聯名卡，最高享31%回饋。Yahoo奇摩超級商城的「Home Run 618台灣GO!」活動，則是全站5折起、超贈點20倍送、折價券限領現折，刷卡最高送3000刷卡金，消費滿618元加碼抽價值萬元電視、飯店雙人住宿券等好禮。

▲▼618,購物。（圖／翻攝通路官網）

▲Yahoo奇摩即日起至6/20活動期間，推出最高回饋20%活動。（圖／翻攝自官網）

愛買線上購物即日起至6/20推出全館萬件商品2.8折起，人氣手機iPhone 12推出超殺優惠價，今（6/18）領券最高再折2600元；另有美國Dirt Devil無線吸塵器限時3日獨家破盤價2.8折，狂降5000元；大同10人份全不鏽鋼電鍋破盤價，只要2980元。

生活市集618活動有多種人氣商品下殺，像是原價7990元的Air pods Pro限時只要5990元，還有Switch健身遊戲組、日用品倍潔雅與家電富及第品牌日最高回饋等，另外更祭出全站75折券發送。即日起至6/21則享全站8～10%的點數回饋，包含美妝、婦幼、家電及食品等多項大品牌高達12%的補貼回饋，以及各家銀行的刷卡優惠。

不少人愛用的現金回饋網ShopBack，今（6/18）則是攜手電商推出百檔加碼優惠，包括淘寶天貓可使用獨家折扣券滿599現折60，再享最高10%現金回饋；三立電電購最高8%（原最高3%）、有閑電商Jolly Buy最高10%（原最高2.5%）、愛上新鮮20%（原8%）、東稻家居20%（原3%）等，從民生日用、生鮮雜貨、居家辦公、時尚精品等皆有折扣。

friDay購物618活動，在6/20前買10大品牌、指定單品就送618遠傳幣，還可全館折抵；另有滿500元折50元、滿1000元折100元的一鍵領取全站通用折價券，當日領當天使用，今18日再加碼送1日限定超級神券。

▲▼618,購物。（圖／翻攝通路官網）

▲friDay購物618購物節折扣多多。（圖／翻攝自官網）

樂天市場即日起至6/19活動期間，精選像是球鞋、美妝、家用品等品牌領券再折300，每人天天可領6張優惠券、現領現折；在指定店家消費滿399元，可選擇超商取貨免運費；指定店家累積消費滿2000元，加碼送10%樂天點數回饋等。

博客來今18日限時全天全館結帳只要滿千就打9折，書迷可以趁此大量掃貨平時想買又捨不得下手的書籍，另外購買站上有庫存商品，則可享7-ELEVEN門市「今日中午前訂、明日取貨」，6月份則推出街口支付週末限定，單筆滿888元，就有100元現金回饋。

ET快訊
LIVE／郭台銘要蔡英文授權買疫苗　行政院最新說明
人夫偷吃女同事！狂噴鹹濕對話「洪水爆發」：頂到虛脫
快訊／新北三峽火葬場15天暴增436人！　侯友宜回應了
打AZ後32人猝死！這地方每人發200元　鼓勵長者打疫苗
女星被拍到「改當保全巡邏」　坦承受疫情影響：沒安全感
快訊／買疫苗確定卡關！　佛光山出面說明了
新北三級警戒　開放假日停車格免費、黃線可停車
捐疫苗卡關！他分析「郭台銘8點聲明」真的強　網驚：養套殺

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

東森購物網618年中慶最高9%回饋　獨家合作RO仙境傳說

618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

全聯「618購物節」食品、生鮮、雜貨爆殺價只有3天　星巴克、LG家電、HOLA寢具挑戰市場最優惠

醫護、快遞員的「口罩神隊友」！歐美防疫大賣、台灣也缺貨

618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

大杯拿鐵只要28元！　4大超商「618購物節優惠」一次看

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

東森購物網618年中慶最高9%回饋　獨家合作RO仙境傳說

618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

全聯「618購物節」食品、生鮮、雜貨爆殺價只有3天　星巴克、LG家電、HOLA寢具挑戰市場最優惠

醫護、快遞員的「口罩神隊友」！歐美防疫大賣、台灣也缺貨

618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

大杯拿鐵只要28元！　4大超商「618購物節優惠」一次看

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

618搶好康！三洋節能小冰箱新上市　東森獨家最高送1250東森幣

爵士G6背水一戰不妙　米歇爾、康利能否出戰未知

「美元走強+中國打壓」！玉米、銅等原物料價格暴跌　股市也遭殃

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

宅在家自由行！4影片盡攬東北角山海風光、走進聚落聽故事

「24萬劑莫德納」15時抵台！不避中國空域直飛圖曝光

柯震東深夜直播哭了！　突哽咽「這7年來…」痛訴心聲眼眶全紅

大媽「門口拍手叫人」女店員氣炸　加油站員：我還看過彈手指的

曾染疫仍須打疫苗！　牛津研究：25%確診者半年後「無免疫反應」

在家顧雙寶有多累？蘇智傑苦笑：只能說辛苦了

美電信網路禁用5陸廠設備　海能達證實：已收到消息

消費熱門新聞

4大超商「618購物節優惠」一次看

網友推薦美式賣場4大高回購率品項

深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

全聯線上購　「618購物節」開跑

618活動10家網購優惠懶人包

醫護、快遞員的「口罩神隊友」

漢堡王17.6盎司花生牛肉堡剩3天吃

618元搶Gogoro！全聯夯品搶先看

添好運招牌甜品變冰品！超商任2件0元開吃

PChome出貨延遲！網友創粉絲團譏

全聯新推吳寶春「蜜鳳梨吐司」

東森購物網618活動　最高9%回饋　

更多熱門

相關新聞

東森購物網618活動　最高9%回饋　

東森購物網618活動　最高9%回饋　

618年中慶限時登場，東森購物網6/18（五）推出「會員購物日」超級優惠，當天消費最高可得9%回饋，包含購物單筆滿3,000元可回饋5%東森幣，以及LINE購物限時14小時，可得LINE POINTS 4%回饋，兩者回饋皆無上限。

全聯線上購　「618購物節」開跑

全聯線上購　「618購物節」開跑

樂扣樂扣美型保鮮盒618下殺4折

樂扣樂扣美型保鮮盒618下殺4折

618元搶Gogoro！全聯夯品搶先看

618元搶Gogoro！全聯夯品搶先看

三洋小冰箱新上市　東森最高送1250東森幣

三洋小冰箱新上市　東森最高送1250東森幣

關鍵字：

618東森購物全聯蝦皮momo優惠

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面