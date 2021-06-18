618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

▲618年中慶各家網購通路紛紛活動開跑，其中東森購物Etmall「618購物無極限」活動，今6/18推出「會員購物日」超級優惠，當天消費每個會員最高可得9%回饋。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

受疫情影響，宅經濟加倍發威，民眾的網路購物消費力相當驚人，時逢618購物節，不少人更是準備好大肆血拼一番，以下整理出10大網購通路618年中慶活動內容精華，超多折扣商品以及超值回饋，趕緊拚手速搶便宜，把錢錢都換成自己喜歡的東西吧。

東森購物Etmall「618 購物無極限」活動，今6/18推出「會員購物日」超級優惠，當日消費每個會員最高可得9%回饋，包含購物單筆滿3,000元可回饋5%東森幣，以及LINE購物限時14小時，可得LINE POINTS 4%回饋，兩者回饋皆無上限，此外，還有眾多商品限時12小時東森幣擴大折抵，最高可折抵80%，另外每個整點還有百萬紅包大放送，獎項有東森幣618枚、獨家合作的RO新世代豪華虛寶。必搶商品有ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml，原價3,850元，特價1,618元；Dyson戴森V7 Fluffy 無線吸塵器（全新福利品），原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣；全館凡單筆消費滿額最高送1,688；訂單滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電。

▲Dyson 戴森 V7 Fluffy 無線吸塵器（全新福利品），原價10,999元，特價8,888元，獨家再送10%東森幣。

夏天太熱必須來點涼的，618當天推出團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價15,980元的PS5，限量3台。還有多項3C好禮，只要在東森購物網APP進入「618奇幻旅程」活動頁面，並完成驚喜魔法拼圖，就有機會帶走原價7,990元、東森價5,990元Airpods Pro。防疫宅在家帶動東森購物電玩業績成長4到5倍，618強檔特別和《RO仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作優惠，即日起至7/5，購買MyCard滿額贈東森獨家RO新世代百萬虛寶，滿額再送Switch健身環大冒險、Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕。

▲618當天團購一次下單味丹青草茶50箱，登記就送市價15,980元的PS5。

▲東森購物與「RO仙境傳說：新世代的誕生」獨家合作，618強檔祭出超殺強檔總價值百萬大獎。

民眾的防疫好夥伴全聯，推線上購「618你購了沒」活動，即日起至6/20正式開跑，期間百件食品、生鮮、雜貨等下殺5折、家電3折起、寢具挑戰市場最低價，3天活動期間中午12點更有超殺優惠，有機會以618元搶購價值「萬元夢幻逸品」，最高價屬超過6萬元的Gogoro電動機車。家電部分，LG以最低價在線上獨賣預購，其中「E523WR LG Styler 蒸氣電子衣櫥–白」快閃會員點數加購優惠價，比市價現省超過7000元。另有東妮＆HOLA寢具涼感上線，「遠東PS涼被-維多利亞」1,199元、「HOLA蕨藍純棉床包兩用被組（雙人）」只要2,949元，舒適過夏天。活動期間加碼推出箱購/預購單筆消費滿1,688元可折抵100元活動，還能宅配到家，防疫更安心。

▲全聯618購物節，每日中午12點夢幻逸品開搶，還有生鮮雜貨下殺5折起、家電快閃3折起。（圖／全聯提供）

蝦皮購物的618活動，在今（6/18）當天祭出商城85折券、每人再送5張免運券，適用於全站店家，消費滿99元可超取免運費，限時一天；另有遊戲回饋等好康，更猛的是破萬件人氣商品通通下殺1折起，包括米家手持無線吸塵器1折只要540元、Kiehl’s激光極淨白淡斑精華50ml僅320元開架價、BRITA全效型濾芯4入公司貨特價90元；另有iPhone 12 Pro Max 256GB，定價41,400元，下殺1折只要4,140元，PS5主機1折2090元等，皆於整點開搶。

momo購物網618年中大促，今（6/18）當天下單可參加「組團PK搶3%回饋」，還有機會以銅板價18元就清空購物車，今日更是不限金額下單，即可參加TESLA Model 3抽獎活動，抽中就能免費開回家；以及購物累積消費滿2,000元並登記，可領取麥當勞麥香雞或冰蜂蜜奶茶兌換券。眾多人氣品牌下殺折扣，像是ARIEL「抗氧化抗菌除臭洗衣精」2+8件組，限時狂降4折只要859元，「3D抗菌抗臭洗衣膠囊」46顆x3入也狂殺到639元，現省1220元。還有6/19起至6/21單日累積消費滿1618元，可抽機車；6/18至6/21活動期間，每天共有12時段可搶最高999元momo幣。

▲momo購物網618年中大促，今（6/18）當天下單即可參加TESLA Model 3抽獎活動。（圖／翻攝自官網）

PChome 24h購物今年618活動主打下單指定品牌，可抽TOYOTA RAV4百萬休旅車。多款商品21折起，家電、遊戲、食品、3C等商品全面特價，像是DYSON吸塵器原價32900元，現購只要17900元；realme narzo 30A G85超大電量遊戲機 (4GB/64GB)-鐳射藍，首賣領券現折372元，折後價只要3618元。還有限量滿額送千元折價券、消費登記抽21000P幣等好康活動。

Yahoo奇摩購物中心即日起至6/20活動期間，推出最高回饋20%活動。商品折價部分則有NIKE、adidas、UNDER ARMOUR等品牌下殺3折起，SK-II、植村秀、雪肌精、YSL等專櫃美妝品牌降299元起再打83折；購衷心會員買指定品牌刷Yahoo聯名卡，最高享31%回饋。Yahoo奇摩超級商城的「Home Run 618台灣GO!」活動，則是全站5折起、超贈點20倍送、折價券限領現折，刷卡最高送3000刷卡金，消費滿618元加碼抽價值萬元電視、飯店雙人住宿券等好禮。

▲Yahoo奇摩即日起至6/20活動期間，推出最高回饋20%活動。（圖／翻攝自官網）

愛買線上購物即日起至6/20推出全館萬件商品2.8折起，人氣手機iPhone 12推出超殺優惠價，今（6/18）領券最高再折2600元；另有美國Dirt Devil無線吸塵器限時3日獨家破盤價2.8折，狂降5000元；大同10人份全不鏽鋼電鍋破盤價，只要2980元。

生活市集618活動有多種人氣商品下殺，像是原價7990元的Air pods Pro限時只要5990元，還有Switch健身遊戲組、日用品倍潔雅與家電富及第品牌日最高回饋等，另外更祭出全站75折券發送。即日起至6/21則享全站8～10%的點數回饋，包含美妝、婦幼、家電及食品等多項大品牌高達12%的補貼回饋，以及各家銀行的刷卡優惠。

不少人愛用的現金回饋網ShopBack，今（6/18）則是攜手電商推出百檔加碼優惠，包括淘寶天貓可使用獨家折扣券滿599現折60，再享最高10%現金回饋；三立電電購最高8%（原最高3%）、有閑電商Jolly Buy最高10%（原最高2.5%）、愛上新鮮20%（原8%）、東稻家居20%（原3%）等，從民生日用、生鮮雜貨、居家辦公、時尚精品等皆有折扣。

friDay購物618活動，在6/20前買10大品牌、指定單品就送618遠傳幣，還可全館折抵；另有滿500元折50元、滿1000元折100元的一鍵領取全站通用折價券，當日領當天使用，今18日再加碼送1日限定超級神券。

▲friDay購物618購物節折扣多多。（圖／翻攝自官網）

樂天市場即日起至6/19活動期間，精選像是球鞋、美妝、家用品等品牌領券再折300，每人天天可領6張優惠券、現領現折；在指定店家消費滿399元，可選擇超商取貨免運費；指定店家累積消費滿2000元，加碼送10%樂天點數回饋等。

博客來今18日限時全天全館結帳只要滿千就打9折，書迷可以趁此大量掃貨平時想買又捨不得下手的書籍，另外購買站上有庫存商品，則可享7-ELEVEN門市「今日中午前訂、明日取貨」，6月份則推出街口支付週末限定，單筆滿888元，就有100元現金回饋。