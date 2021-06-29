天降網購紓困？「存款噴出5萬」警卻拒開三聯單　她崩潰：怎麼辦

▲網銀多出5萬多元，讓原PO擔心被詐騙當人頭戶了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

天降橫財，就怕是詐騙伎倆！一名女網友透露，近日存款有3筆蝦皮代轉款項，分別4萬1580元1萬元與860元，緊急向平台客服反映後，只得到交由法務部處理的消息，她接著去警察局報案，但因沒有財物損失，員警也無法開三聯單，讓原PO崩潰求助「有人遇過這樣子的問題嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，最近查看存款明細，意外發現6月24日有一筆4萬1580元的蝦皮款項，嚇得她撥打客服詢問，但只得到「已經把email列為急件，希望再等等（消息）。」行事謹慎的原PO也打給銀行、165詐騙專線，以及親赴警局報案等，結果員警竟表示，沒有損失無法開三聯單。

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求助無門之下，原PO繼續翻存款舊明細，又發現另有一筆1萬元與860元的蝦皮款項。原PO強調，從來沒有在平台販售過商品，當然也沒有設定蝦皮錢包，今（29）日決定再致電給蝦皮，依舊是處理進度緩慢，「因為不願意提供身分證件以及存摺，相關訊息已交由法務部門處理」，只能靜候消息。

▲3筆不明款項！（圖／翻攝爆怨2公社）



原PO至今仍百思不得其解，「這麼大一間公司沒有查明緣由，看是賣家填錯帳號，還是我的戶頭被不肖人士盜用，就要我提供身分證件以及簽署切結書，再把他們匯錯帳款匯回指定的帳號，那是否下次再次出包時，我一樣要收爛攤，不斷的簽署切結書，再匯錢回去？」

文章曝光後，底下網友熱議，「我帳號被蝦皮存入1元，隔3天我發現馬上訊息給蝦皮，這是帳號被盜，我朋友之前沒發現帳號被盜，被警察通知到案說明才知道麻煩來了，有不明金錢存入絕對查清楚 不然後面很麻煩」、「這個看起來是賣家的蝦皮錢包自動轉出」、「幸好我不會在蝦皮賣東西」、「蝦皮紓困補助入帳通知」、「建議先把你名下所有戶頭錢領出來，如果真的不幸是三方詐騙 ，接下來有可能名下戶頭就會被凍結」。

▼有苦主帳戶被凍結！（圖／翻攝爆怨2公社）

