快訊／台積電員工確診！「宿舍286人」PCR結果出爐

▲台積電。（圖／路透）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹市昨（12日）新增一例本土個案（案15355），傳出為台積電員工。台積電隨後也發出聲明證實此事，並公告目前公司已有3名員工確診，安排宿舍密切接觸者採檢。對此，根據今日最新消息，台積電目前已有286名人員完成PCR採檢，結果均為陰性，後續若有其他採檢結果，將會另行公布。

市長林智堅說明，案15355為一名30多歲男性，是竹科的從業人員，公司位在新竹縣，平時居住在新竹市的宿舍，週五下班後，便會搭乘客運回到台北市，而其10日出現發燒等症狀後便到醫院就醫採檢確診，目前收治在北市的醫院中；另呼籲搭乘同班客運的乘客共26名，請立即主動與新竹市府聯繫。消息曝光後，有傳言表示，該個案就是台積電員工，且台積電目前已有3人確診。

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▲▼ 案15355 足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

針對傳聞，台積電昨日出面坦承表示，新增3名員工確診，而針對3名確診個案，目前已匡列密切接觸者數百人進行PCR檢測、居家隔離。已有200人初步篩檢結果出爐，其結果均為陰性反應。另外，台積電也將在一周內對員工進行多次檢測，以此確保人員健康並視情況提供必要協助。

對此，根據今日最新消息，目前台積電採檢286名人員，結果均為陰性。至於後續若有其他採檢結果，將會另行公布。