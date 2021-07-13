微解封首日合歡山湧人車　跨欄杆站陡坡+亂停車+脫口罩違規頻傳

記者高堂堯／南投報導

今天是防疫三級警戒延長和「微解封」首日，合歡山武嶺周邊也湧現遊客和車輛，降載的停車場空間停了8成滿，遊客開心賞景、打卡拍照，但也頻頻出現違規情形：有民眾違規拉下口罩，或跨越欄杆在陡坡上站立攀爬，險象環生，主管單位表示將加強派員巡邏管制、勸導民眾遵守防疫規定。

▲防疫三級警戒延長和微解封首日，合歡山武嶺出現遊客違規亂象。（圖／記者高堂堯翻攝）

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中央疫情指揮中心「微解封」政策於今天0時起起跑，各風景遊憩區管理單位都調整相關管制措施，林務局東勢林管處將所轄的武嶺、合歡山莊停車場部分車格立起反光柱和交通錐，使停車位降載至40%；太魯閣國家公園管理處則規定打卡熱點武嶺亭只能同時容納18人，並在現場設置告示牌、派員駐點巡守。

▲▼防疫三級警戒延長和微解封首日，合歡山武嶺出現遊客違規亂象。（圖／記者高堂堯翻攝）

三級警戒延續近2個月，即使今天是平常上班日，一早仍湧現遊客，降載的停車場始終維持在8成滿；遊客們盡情在合歡山美景環抱中拍照、打卡，直呼「哪裡都想去玩」，久違放封的好心情全寫在臉上。

但也有少數民眾無視防疫禁令，在拍照時將口罩拉下，也有人跨越武嶺亭周圍的欄杆，站在陡坡旁眺望遠山風景，或依著陡坡陵線攀登，也傳出有人將車停妥後竟大剌剌在車旁搭起遮陽傘、煮起火鍋，亂象叢生。

▲防疫三級警戒延長和微解封首日，合歡山武嶺亭和停車場進行降載和總量管制。（圖／記者高堂堯翻攝）

也有不明就裡的車輛駕駛將車子硬停進2支反光柱間，經旁人提醒後才知道停車場已執行縮減車格的降載措施，建議主管單位在現場能設立更清楚的公告、以免民眾違規。



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