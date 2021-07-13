一口氣開放到18歲！鄉民超悲觀「登記意願只是給個希望」：現狀不變

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（13日）宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願，符合資格者可上網進行登記，消息曝光後，預約平台立刻被塞爆。對此，有網友發文感嘆，「登記意願就是給你一個希望，叫你不要再抱怨，但是一樣慢慢排隊，現狀依然不變。」

「COVID-19公費疫苗預約平台」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」，疫苗種類可以選擇 AZ 疫苗或莫德納疫苗，也可以複選。

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▲疫苗意願平台上午開放18歲以上登記，網站被塞爆，畫面一度出不來。（圖／翻攝官網）

許多民眾一早就上網進行疫苗意願登記，不過也有許多人崩潰指出系統塞車、根本進不去。對此，有網友就在批踢踢八卦板發文感嘆，「民進黨政府看到民調數字崩盤，馬上一口氣開放到92年次做意願登記，當然塞爆app啦！」

該網友悲觀表示，「登記意願就是給你一個希望，叫你們不要再抱怨，但是一樣慢慢排隊，現狀依然不變！」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「我要預約登記啦！刷好幾個小時了」、「一直error 525」、「平常訂票都會爆了，這種會爆不意外吧」、「預約施打的進不去，跟意願調查的擠一起是耍什麼白癡？」、「還好我預約好了，你各位沒辦法就先放棄吧」、「大家看到新聞，當然就爆拉」。

▲疫苗意願平台網站被塞爆。（圖／翻攝官網）

對此，也有網友發文指出，說實在的啦，就算不預約，輪到你這類的打疫苗，政府還是必須寄通知單給你，要打不打隨便你就是了，像這種全國性的活動，是政府有義務通知你，而不是你去告訴政府，就像選舉一樣是政府要告訴你可以投票，而不是你去跟政府登記說我要投票。

他認為，搞這套意願登記就是做樣子「平息民怨」而已，關鍵還不是疫苗到貨數量，如果疫苗夠多大家都能打到，還需要搞這麼多有的沒的嗎？

▼疫苗施打意願登記與預約系統。（圖／行政院提供）