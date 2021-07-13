習近平才說糧食安全如國安　農業部：夏糧大豐收

▲大陸農業農村部與往年一樣，透過黨媒發布夏糧大豐收的好消息。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中共總書記習近平日前在中共中央深化改革委員會上，強調種源在農業現代化的重要性，表示要把糧食安全議題，升級到國家安全的戰略等級。在此背景下，大陸農業農村部13日的調度數據指稱，今年夏糧再獲豐收，預計每單位產提高3公斤，產量再創歷史新高。

據《人民日報》報導，大陸糧食生產已實現「十七連豐」，糧食生產能力連續6年達6.5億噸水準，人均糧食佔有量470公斤以上。

▲中國大陸領導人近年相當重視糧食安全。（圖／翻攝央視）

值得注意的是，在新冠肺炎疫情爆發後，以及去年大陸多省分遭遇嚴峻洪災等天災影響，加以國際大宗物品價格包括糧價普遍上揚下，中國大陸的糧食問題日益受到關注。

去年，習近平提出要制止餐飲浪費後，中共中央推動一系列確保糧食安全的舉動，最近的是6月中旬，大陸國務院總理李克強在召開國常會後，決議對農民發放200億元人民幣的補貼，擴大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍，擴大農民抵禦風險的能力。

7月9日，中共中央召開深化改革委員，習近平在會上表示，農業現代化，種子是基礎，必須把民族種業搞上去，「把種源安全提升到關係國家安全的戰略高度。」

根據中共黨媒13日揭露的農業農村部調度數據，對外指稱中國大陸全國3.35億畝的小麥喜獲豐收，「從各地實打實收和各方反映的情況綜合研判，今年夏糧再獲豐收，預計單產提高3公斤，產量再創歷史新高。」

大陸農業農村部一一列舉，在江西省安義縣龍津鎮召開的早稻生產表彰大會上，12名種糧大戶接受頒獎，當地對種植早稻的農戶每畝增加補貼10元人民幣；在湖南，對37個產糧大縣開展水稻完全成本保險和收入保險試點，讓農民吃上「定心丸」；福建省福鼎市，為農戶推出生產安全七條措施，對種植面積在30畝以上的種植大戶每畝給予200元人民幣補助，並實施收購環節補貼。

農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，在十三五期間，中國大陸累計在糧食安全層面，下達獎勵資金2170.44億元人民幣，並加速農業科技的推廣應用，推廣優質多抗水稻、矮敗小麥、雜交玉米等。

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