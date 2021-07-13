日《防衛白皮書》納台灣穩定重要性　趙立堅：不允許插手台灣問題

▲日本2021年版《防衛白皮書》將台灣周邊穩定重要性納入。（圖／ 日本防衛省）

記者魏有德／綜合報導

日本今（13）日公布2021《防衛白皮書》，首度將「台灣周邊穩定重要性」列入。對此，大陸外交部發言人趙立堅強調，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方決不允許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一，中國實現完全統一最有利於地區和平穩定。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，「中方在釣魚島海域開展巡航執法活動是行使本國固有權利，正當合法。海警法是一項例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。」

趙立堅指出，包括日本在內，很多國家早就制定實施類似法律（海警法），「日方的謊言外交和雙重標準可以休矣。」

趙立堅提到，印太戰略旨在推行集團對抗，是要打造地緣爭奪的小圈子，是冷戰思維的復辟和歷史的倒退，應該被掃進垃圾堆，「日方把太平洋的自由開放調門唱得老高，能不能先解決自身試圖在太平洋搞核污染水自由排放的問題？我們再次敦促日方端正心態，體現出對中國主權的尊重，以及對維護地區和平穩定的誠意。」

趙立堅強調，這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂「中國威脅」，這是極其錯誤和不負責任的，「中方對此強烈不滿，堅決反對。」