負債5400億元　陸企蘇寧易購創始人張近東下台

▲蘇寧易購曾是大陸電商零售巨頭，尤其以販售家用電器產品為主。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸零售巨頭蘇寧易購12日公告，創始人張近東辭任董事長職務。在此之前，蘇寧曾與阿里巴巴、京東等並稱「五大電商」，惟因連續7年虧損，面臨領導層改組、企業重整命運，據已公開資訊，未來蘇寧的經營料將由大陸江蘇省、南京市國資聯和阿里巴巴、海爾、美的、小米等多方組成的戰略股東接手。

蘇寧易購創立於1990年，是中國大陸首批進軍電商市場的零售巨頭企業，與阿里、京東、唯品會、拼多多並列為大陸「五大電商」。蘇寧易購2004年首次公開在大陸A股市場上市，惟近年在市場激烈競爭下，連續7年虧損，在2020年下半年起，爆發債券到期、現金流吃緊等一系列問題。

▲蘇寧易購創始人張近東。（圖／CFP）

據蘇寧易購2020年年報顯示，截至2020年12月31日，蘇寧短期借款高達237.5億元（人民幣，下同），一年到期的非流動負債達到176.7億元，流動負債合計1246億元（約和近新台幣5400億元）。如果對比賬上的貨幣資金和流動資產的話，蘇寧賬上僅有258.9億元貨幣資金，流動資產的數字甚至低於流動負債，為1074億元。

在此之下，截至7月13日午盤，蘇寧易購報價6.30元每股，市值為586.53億元，有陸媒統計，近三年期間，蘇寧易購的市值相較2018年的高點，已蒸發超過900億元（約合新台幣3900億元）。

根據蘇寧易購12日晚間公告，董事張近東向董事會提出辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任委員；董事孫為民辭去公司副董事長、董事任職；董事孟祥勝辭去公司董事任職；董事楊光辭去公司董事職務。

該公告也代表，以張近東為首的蘇寧初創領導班底，將告別公司舞台，面臨重大換血，且從新的董事候選人背景來看，除張近東提名其子張康陽，作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人外，其他董事背後分別有新新零售基金、阿里巴巴的推薦和支持。

在一周之前，面臨上半年預計虧損25億元至32億元等財務問題，蘇寧易購公告，江蘇國資聯合產業資本進行戰略投資，邀請華泰證券、阿里、小米、海爾、美的、TCL等產業投資人參與，解決蘇寧面對的流動性危機，基金總規模為88.3億元，獲得16.96%股權後，蘇寧易購成為無控股股東狀態。

在此之下，雖蘇寧易購在新董事長任命前，由任峻履行董事長職務，但蘇寧易購公告也表示，將向成為一家社會化新型企業重新出發。

值得注意的是，包含張近東在內，近幾年中國大陸電商巨頭中，已有阿里巴巴、京東、蘇寧易購等三家企業的創始人如馬雲、劉強東，分別以不同原因，告別公司舞台或退居二線。

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