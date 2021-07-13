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上半年台灣對大陸出口1147億美元　年增35.1%

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸海關總署數據顯示，今年上半年，台灣對大陸貿易順差持續增加，圖為基隆港。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸海關總署13日上午，公布最新外貿進出口數據。其中，今年上半年（1到6月），大陸對台灣進出口貿易總額為1514.63億美元，出口台灣367.18億美元、自台灣進口1147.45億美元。在此之下，台灣上半年對大陸享有貿易順差達約780.27億美元，比去年同期增加約202億美元。

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文13日上午赴國務院新聞辦公室出席新聞發布會，海關總署並同時在網路上，公告各項最新的外貿進出口統計數據。

在海關總署官網公告的2021年6月進出口商品主要國別（地區）總值表中，今年1到6月，大陸對台灣進出口總額為1514.63億美元，年增34.8%。

其中，2021年1到6月，中國大陸對台灣出口（即台灣自大陸進口）額為367.18億美元，年增34.0%；自台灣進口（即台灣對大陸出口）額為1147.45億美元，年增35.1%。

換算1到6月，台灣對大陸貿易順差為780.27億美元，比去年同期的578.25億美元，增加202.02億美元。

此外，以美元計，中國大陸今年1到6月的外貿進出口總額，為2兆7852億美元，年增37.4%，出口1兆5183億美元，年增38.6%，進口1兆2668億美元，年增36%。

在主要貿易伙伴上，依序為中國大陸對東盟，今年1到6月外貿進出口總額的4107.55億美元，和歐盟的3882.13億美元，和美國的3408.06億美元。其中，對美國外貿年增率達到45.7%，進口額年增率更達到55.5%。

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