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南方澳斷橋油罐車司機逃死劫　與中油送咖啡感謝醫護無私奉獻

▲▼南方澳斷橋瞬間隨油罐車掉落橋下重傷的司機張建昌（左），與中油等單位送咖啡感謝醫護無私奉獻。（圖／中油提供，下同）

▲▼南方澳斷橋瞬間隨油罐車掉落橋下重傷的司機張建昌（左），與中油等單位送咖啡感謝醫護無私奉獻。（圖／中油提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年10月，南方澳大橋崩塌，當時中油油罐車司機張建昌隨車掉落橋下重傷，歷經羅東博愛醫護悉心專業照顧，在斷橋事件即將屆滿2週年前，他13日與中油等單位人員，一起帶著廣受宜蘭民眾喜愛的Cup&Go咖啡到羅東博愛醫院，親向主治醫師謝有丁副院長、張之嚴醫師道謝，表達對醫護人員的誠摯謝意。

▲▼南方澳斷橋瞬間隨油罐車掉落橋下重傷的司機張建昌（左），與中油等單位送咖啡感謝醫護無私奉獻。（圖／中油提供，下同）

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13日國內疫情警戒「微解封」，但醫護人員依舊在崗位兢兢業業，守護著你我健康，中油東區營業處偕同中森公司，上午攜手捐贈羅東博愛醫院500杯「Cup&Go來速咖啡」，感謝院方在疫情期間照護民眾健康，南方澳斷橋事件重傷的油罐車司機張建昌也親臨現場感謝院方悉心照護，讓他有機會重返職場，也因為有醫護人員的無私奉獻，守護民眾身體健康，未來生活才能逐步回復至正軌。

「Cup&Go來速咖啡」係中油自創品牌咖啡，美式咖啡濃郁、拿鐵咖啡綿密，在宜蘭地區6個據點每月銷售約1萬2千杯，為該品牌咖啡銷售量排名第一的縣市，足見宜蘭民眾對Cup&Go咖啡的喜愛；本次捐贈活動，台灣中油東區營業處處長蘇一哲邀請全台第一家銷售Cup&Go咖啡的中油加盟站「中森加油站」負責人林漢斌共襄盛舉，為醫護人員獻上感恩之意，由該院院長盧進德代表接受。

中油表示，在這場防疫戰中，看見醫護人員的無私奉獻，全民秉持防疫作為「沒有最好，只有更好」的謹慎態度，而這份信念，早已深植中油各業務領域，以中油加油站為例，除穩定供應車輛優質油品，更發展全方位服務，目前全台共有40個據點提供駕駛人「Cup&Go來速咖啡」，未來將積極展店，以滿足顧客日益多元化消費需求。

南方澳斷橋逃死劫油罐車司機張建昌來感謝，斷橋當天接獲醫院大量傷患通知，身為當天值班骨科主治醫師張之嚴說，那時他立即前往急診室待命。張建昌當時意識清楚鎮定，但身體多處創傷無法動彈，也難掩不安及疼痛。幸賴急診團隊迅速檢查評估，診斷出胸腹部多處內臟損傷並即時加以妥善處理，把張建昌的身體狀況在第一時間穩定下來，才讓張建昌能順利接受後續的治療。張建昌的身體平常就保養得不錯，恢復很快速，聽到準備要重返崗位的消息，也非常為他高興。吉人自有天相，祝福張建昌一切平安順利。

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