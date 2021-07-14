台南疫苗涵蓋率達16.22％　第一波192180人預約登記

▲台南市長黃偉指出，台南市計有303212人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達16.22％，請市民朋友踴躍向中央「COVID-19公費疫苗預約平台」預約施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中央流行疫情指揮中心14日公告，全國新增17例本土個案，台南+0，台南市長黃偉指出，台南市7月1日開打莫德納疫苗，統計至13日止，已有140092人施打，計有303212人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達16.22％，75歲以上長者接種率56.84％，65至74歲長者接種率52.21％，65歲以上長者接種率53.99％。

黃偉哲市長說，今天全國的疫情也從20幾例降到10幾例，除了4個縣市之外，其他也都是+0的狀況，但是我們要維持這個成果，而且必須有一個比較健全的心態，也就是說對於未來疫情如果能夠長此以往持續+0，那是最好的，也是大家衷心地期盼，但如果沒有辦法這樣子做的話，就像許多國家一樣解了又封，封了又解，也會形成一個防疫疲乏，尤其很多國家在歐洲或是亞洲的新加坡、日本、韓國，他們對於緊急情況或是最高層級的疫情狀況，一再地發生，一再地解除，又一再地發生，歐洲的各國也是一樣，這個狀況即便是有些疫苗涵蓋率已經高達50％以上、60％以上、70％以上的國家，甚至像以色列這樣的國家，也都陸陸續續又面臨到新的變種病毒之後，疫情確診人數又開始，但是他們的死亡率還是下降的，那為什麼？就是因為施打疫苗的原因，所以對於疫苗的期待跟疫苗正確的觀念，別的國家走在前面，都有例子給我們看。

黃偉哲說，台南疫苗所剩部分，莫德納大概剩3萬多劑，那接下來就是希望說在這2天內順利打完，然後16日轉場到唐鳳政委規劃的疫苗施打，也就是65歲以上的市府大概這2天打完，打完之後，如果還有65歲以上的市民朋友們要施打，還是要跟唐鳳的系統來預約，預約之後疫苗到了，就可以通知來施打，並不是說65歲以上人就不打了，只是說這一波我們打完了，也把莫德納疫苗用完了，接下來就是下一波的，包括日本再次贈送100萬劑的疫苗，我們自己購買的莫德納疫苗35萬劑、還有AZ疫苗55萬劑，也即將在15、16日陸陸續續抵達。而鴻海永寧基金會郭台銘董事長購買了500萬劑的BNT輝瑞疫苗，和台積電購買了500萬劑BNT輝瑞疫苗，還有慈濟基金會購買了500萬劑BNT輝瑞疫苗，將在9月底以後陸陸續續抵達台灣。

黃偉哲說，莫德納疫苗在7月中或7月底陸陸續續會抵達，那就請大家依序施打，那先到的就先打，到了自己的順序就趕快施打，趕快有免疫的保護力。

黃偉哲市長指出，因為中央流行疫情指揮中心所規定的一些長照社福機構，慢慢的規定要改變了，因為我們台南市的長照機構疫苗施打情形相當好，台南市可以配合中央流行疫情指揮中心的鬆綁規定辦理，衛生局長許以霖指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業後，為避免長者及失能者感染後引發重症，並提升機構照顧者的保護力，長照機構接種率已接近百分之百，對於衛福部即將的鬆綁規定辦理，台南市符合條件可立即配合辦理。

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )第一波登記於7月12日下午5時結算，現已開放預約接種時段及地點，統計本梯次台南市共有192180人登記，其中6202人勾選AZ疫苗（3.23％）、75744人勾選AZ、莫德納兩種疫苗（39.41％）、110234人只勾選莫德納疫苗（57.36％）；第二波接種意願登記至7月15日下午5時止，鼓勵符合第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年（含）以前出生者進行意願登記。

黃偉哲市長提醒民眾，施打疫苗前需評估健康狀態，若有身體不適情形，請待病情穩定再行接種。

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