趁夜黑風高採海螺溺水　台東17歲少年命喪三仙台拱橋下

▲搜救人員於八拱橋北方約50公尺處海底發現溺水男子，並將男子拖救上岸。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

12日深夜近11點半時，1名遊客於台東成功鎮三仙台拱橋附近溺水，警消獲報前往將溺水男救起，但男子已無呼吸心跳，立即後送當地成功醫院急救，仍宣告不治。

▲男子被救起後已無呼吸心跳，立即後送當地成功分院急救仍宣告不治。



第一三岸巡隊12日晚間23時29分，接獲消防局轉民眾通報，於成功鎮三仙台八拱橋有民眾採海螺不慎落水，請求協助救援。岸巡隊立即動員第十五海巡隊、八○中隊、小港安檢所、新港安檢所、無人機區隊協同台東縣消防局成功大隊等救難單位前往三仙台海域及岸際搜救，並同步通知綠島漁業電台、台東空勤總隊、新豐派出所等單位派員協助搜救。

搜救人員表示，溺水男子於八拱橋北方約50公尺處海底被發現，隨即由海巡同仁協同救難人員搶救上岸後，發現已無呼吸心跳，經送成功分院急救後宣告不治。





第一三岸巡隊表示，落海民眾為當地男性年約17歲，當晚與友人共3人一起到三仙台附近撿拾海螺，沒想到發生憾事。



海巡署第一三岸巡隊呼籲，岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

►腦公！你不可以賴帳喔