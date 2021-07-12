屏東瀑布秘境戲水2死！10人團驚見「消防隊長」　高雄市府要查了

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

全國三級警戒尚未解除，高雄市一名曾姓消防中隊長12日卻跑到屏東鴛鴦瀑布，參加親友舉辦的10人溯溪活動，不料活動過程中發生意外，導致2名同行友人溺斃，才讓這一起違規事件曝光。對此，高雄市消防局表示，針對曾男在屏東溯溪群聚，違反防疫規定部分，已由屏東衛生局開罰，本局亦會另進行內部查處。

屏東警察局12日下午3時許接獲通報，指稱來義鄉鴛鴦瀑布發生溺水事件，立刻出動來義、內埔、萬巒、潮州、泰武、新埤、龍泉特搜大隊、第二大隊共計出動12車23人前往救援，趕到現場後，發現2名溺者卡在礁岩中，救出後均無生命跡象。

▲高雄10人團跑屏東瀑布秘境溯溪，2人不幸溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方調查，現場共10人、2名未成年，全都是溯溪同好，透過網路相約到鴛鴦瀑布溯溪，不料其中主辦人27歲吳姓男子、同行成員35歲許姓男子2人不慎溺斃，其中包括1名任職高雄市政府消防局的曾姓中隊長，因此趁休假也帶著妻子也一起參加活動。

警方事後將相關人員全數帶回製作筆錄，由於現場10人已經違反防疫規定，也會依違反傳染病治法開單告發。至於違反規定的高雄曾姓消防中隊長，高雄市消防局表示，曾男在屏東溯溪群聚，違反防疫規定部分，由屏東衛生局開罰，本局亦會另進行內部查處。

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