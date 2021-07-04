快訊／他經過魚塭驚見有人落水　警消急搶救男子已無生命跡象

▲台南市學甲區秀昌里4日傍晚傳出魚塭有人落水，消防人員與民眾從魚塭救起該名溺水男子，惟無生命跡象，救護人員施以CPR急救，並送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區秀昌里4日傍晚傳出魚塭有人落水，台南市消防局據報，出動學甲中隊等消防救護人車前往救援，消防人員與民眾從魚塭救起該名溺水男子，惟無生命跡象，救護人員施以CPR急救，並送醫搶救中。

台南市消防局119報案台於4日傍晚5時37分許據報，位於學甲區秀昌里魚塭有人落水，報案人表示約5分鐘前看到有人落水，現已看不到人，現場四處都是魚塭，119勤務指揮中心據報，馬上派遣學甲中隊、學甲、將軍等消防分隊前往處理，共計出動6車12人前往救溺搶救。

學甲車組在下午5時53分許馳抵現場，與現場民眾合力將該名49歲溺水的男子救起，惟無生命跡象，救護人員馬上施以CPR急救，並以救護車送醫搶救中。

案發後轄區學甲分局學甲派出所據報，馬上派員前往現場查處，初步了解，溺水男子係在魚塭養殖作業時，疑不慎失足落水而溺水，惟實際落水原因尚待警方深入調查釐清中。

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