快訊／等不及微解封　高雄10人揪團來義鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」

▲2名遊客在來義鴛鴦瀑布溺水 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄地區一行10人相互邀約於12日上午11時30分出發，至鴛鴦瀑布戲水，其中2名男性不慎溺斃(吳男83年次、許男75年次)，對於民眾違反防疫規定，違反防疫規定至山區遊玩溺斃案，警方已報請檢察官驗屍處理，釐清責任歸屬。

潮州警分局來義分駐所於7月12日15時30分許接獲報案，指轄區的鴛鴦瀑布發生溺水死亡案，警方獲報立即到了解，發現27歲吳姓男子與35歲的許男子等10人，110年7月12日15時30分許接獲報案，經警到場了解，現場為高雄地區一行10人相互邀約於11時30分出發，至鴛鴦瀑布戲水，其中27歲的吳姓男子及35歲許姓男子2名不慎溺斃。

屏東縣政府消防局也在同一時間接獲救援電話，指來義鄉鴛鴦瀑布前50公尺有2人溺水，立即派遣來義、內埔、萬巒、潮州、泰武、新埤、龍泉特搜大隊、第二大隊共計出動12車23人前往，在南大武山莊附近停車場設置前進指揮所，由第二大隊副大隊長林世斌擔任指揮官，並於於17時10分接觸溺者並持續將溺者2名男性(均OHCA)運送至前進指揮所。鎮

警消初步調查，他們總共10人，兩名未成年，且都是溯溪同好，於網路號召到鴛鴦瀑布溯溪，其中包括1名任職高雄市政府消防局的曾姓中隊長，因休假也帶著妻子也一起前來，由於日前山中下大水，溪水湍急，產生不少暗流，導致吳、許兩人溺水，而曾中隊長及其妻均平安，但由於發生這起意外，情緒難免激動。

警方已將相關人員帶往分駐所製作筆錄，依違反傳染病治法開單告發，每人至少罰6萬元，並報請檢察官驗屍。