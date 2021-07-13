機車車牌戴口罩　刀客砍小黃司機劫300元變裝落跑50分鐘　　　

▲李姓男子持刀搶劫火車站前排班計程車後逃逸，犯案不到1小時就被警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍火車站前，11日深夜發生一件計程車遭持刀搶劫案件，1名陳姓計程車司機在站前排班時，被1名21歲的李姓男子搶走身上僅存的300元現金，胸部還被水果刀劃傷，李嫌得逞後迅速騎車逃跑；警方立即啟動攔截圍捕，不到1小時就在路邊發現李嫌，順利將他逮捕歸案。

警方表示，陳姓計程車司機（58歲），因疫情期間收入銳減，便在後龍火車站前延長排班時間來賺取微薄車資；不料在11日晚間11時許遭到李嫌（21歲）持刀搶劫，身上僅存的300餘元遭洗劫一空，胸部遭水果刀劃傷，李嫌作案後迅速變裝，還將機車車牌以口罩遮蔽逃逸。

▲▼李嫌犯案後迅速變裝，車牌也用口罩遮蔽後逃逸；50分鐘後就被警方逮捕，並在車上發現作案用的刀械及手套。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方受理後立即啟動攔截圍捕，隔日0時40分左右，警員在後龍鎮中華路與中龍街口，發現1名男子停於路旁跡可疑，穿著與陳男描述相符，員警立即下車盤查，發現車上有作案用手套、口罩、水果刀1把及百元紙鈔，李嫌自知躲不過員警盤問只能俯首認罪，全案訊後依傷害、強盜罪移送苗栗地檢偵辦。

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